Nikšić sa predstavnicom EBRD-a o nastavku saradnje na ključnim infrastrukturnim projektima u FBiH

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić održao je danas u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu sastanak sa direktoricom Upravnog odbora Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Bosnu i Hercegovinu, Austriju, Izrael, Kipar, Maltu i Kazahstan Elizabet Vichum (Elisabeth Vitzthum).

Razgovarano je o strateški važnim projektima koje EBRD podržava u Federaciji BiH, s posebnim naglaskom na infrastrukturne projekte i izgradnju dionica autoputa na Koridoru Vc.

Premijer Nikšić istakao je da je za Vladu Federacije BiH prioritet da se ubrza dinamika ovih radova, jer oni imaju najveći značaj za ekonomski razvoj. Naglasio je da Vlada Federacije BiH poduzima neophodne mjere kako bi se intenzivirale aktivnosti na provođenju ovih projekata. Ocijenio je izuzetno važnim spremnost EBRD-a za nastavak saradnje.

Direktorica Vichum izrazila je punu podršku i zadovoljstvo posvećenošću Vlade Federacije BiH reformama i infrastrukturnim projektima, te najavila skoru posjetu delegacije Odbora direktora EBRD-a Bosni i Hercegovini. Tom prilikom, kako je kazala, planiran je obilazak dionica Koridora Vc i razgovori o daljnjim mogućnostima saradnje.

Također, tema današnjeg susreta bili su i drugi infrastrukturni prioriteti, uključujući ulaganja u željeznice, energetsku tranziciju i zelenu energiju, kao i zaštitu okoliša i dekarbonizaciju.

Premijer Nikšić je istakao da Vlada Federacije BiH u potpunosti podržava ulaganja u obnovljive izvore energije i da u skladu sa svojim nadležnostima poduzima aktivnosti na otklanjanju prepreka u pokrenutim investicijama, a koje eventualno mogu usporiti projekte energetske tranzicije.

Sagovornici su izrazili spremnost za daljnu saradnju na investicijskim projektima koji su od značaja za privredni rast Federacije BiH.

Sastanku je prisustvovala i direktorica Ureda EBRD-a u BiH Stela Melnic sa saradnicima, a sa kojim Federalna vlada ima izuzetno dobru saradnju na realizaciji projekata, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.