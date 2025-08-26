Cvijanović: Mržnja je zaštitni znak bošnjačke politike

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović reagirala je na izjave svog kolege u vezi njene inicijative da država nominira američkog predsjednika Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir.

- Iste priče o ruskom utjecaju ili o američkim sankcijama su patetične. Činjenica je da je on spriječio da se prijedlog o nominaciji nađe na dnevnom redu sjednice Predsjedništva. Sve što je želio mogao je dopuniti, ali suština je bila da se o tom prijedlogu ne smije izjasniti i zato je bespotrebno i krajnje amaterski da to danas pokušava kamuflirati - rekla je Cvijanović za Srnu.

- Mržnja je zaštitni znak bošnjačke politike. Zaštitni znak srpske politike su ustav, Dejtonski sporazum i iznad svega mir i stabilnost - dodala je Cvijanović.