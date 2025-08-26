Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

REKCIJA NA IZJAVE KOLEGA

Cvijanović: Mržnja je zaštitni znak bošnjačke politike

Iste priče o ruskom utjecaju ili o američkim sankcijama su patetične, izjavila je

Cvijanović: Mržnja je zaštitni znak bošnjačke politike. Fena

M. Až.

26.8.2025

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović reagirala je na izjave svog kolege u vezi njene inicijative da država nominira američkog predsjednika Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir.

- Iste priče o ruskom utjecaju ili o američkim sankcijama su patetične. Činjenica je da je on spriječio da se prijedlog o nominaciji nađe na dnevnom redu sjednice Predsjedništva. Sve što je želio mogao je dopuniti, ali suština je bila da se o tom prijedlogu ne smije izjasniti i zato je bespotrebno i krajnje amaterski da to danas pokušava kamuflirati - rekla je Cvijanović za Srnu.

- Mržnja je zaštitni znak bošnjačke politike. Zaštitni znak srpske politike su ustav, Dejtonski sporazum i iznad svega mir i stabilnost - dodala je Cvijanović.

# ŽELJKO KOMŠIĆ
# DENIS BEĆIROVIĆ
# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
# BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (72)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.