Faruk Kapidžić spojio Konakovića i Mulahusića: Svi koji su stali na put ovom dvojcu postali su trezoraši, čakijaši, kockari, alkoholičari

Faruk Kapidžić (SDA), zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo osvrnuo se na posljednje pisanje Elmedina Konakovića, predsjednika NiP-a i Jasmina Mulahusića, internet jurišnika iz Zavidovića s adresom u Luksemburgu.

Njegov status prenosimo u cjelosti:

- Nakon posljednjih objava na svojim facebook profilima o predsjedniku SDA gosp. Bakiru Izetbegoviću dvojac sa kormilarom je zatvorio krug svog djelovanja.

Od slikanja sa predsjednikom do pljuvanja po istom. Desetogodišnji put “velikih” boraca za opštu stvar se lagano završava.

Bolesni kompleksi, nerealne ambicije, opšte neobrazovanje, potpuna nekompetentnost i pravo licemjerje, sve se to izmiješalo u potpuno nebitnim likovima, koje su neprijatelji BiH napravili bitnim, a oni slagali sebe da su najbitniji. Od tada laž im je postalo glavno oružje, a vjera osnovni štit. Jer “vjernici” ne lažu.