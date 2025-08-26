Stanivuković: Rekonstrukcija Vlade RS u ovim okolnostima samo produbljuje krizu, Dodik više nije predsjednik

Lider PDP-a Draško Stanivuković oglasio se povodom najavljene rekonstrukcije Vlade Republike Srpske, naglasivši da ovo nije pravi trenutak za takav proces jer, kako kaže, postoji stanje pravne neizvjesnosti.

– Mnogo bi bolje bilo da je ovaj proces završen prije mjesec dana, nego što se pokreće sada – poručio je Stanivuković.

On je istakao da se Republika Srpska nalazi u dubokoj krizi u kojoj, prema njegovim riječima, niko ne može imati razloga za zadovoljstvo.

– Ulazak u rekonstrukciju Vlade u ovakvim okolnostima stvara dodatnu pravnu nesigurnost i još više komplikuje situaciju – rekao je lider PDP-a.

Politička i pravna zavrzlama

Stanivuković smatra da trenutna dešavanja samo produbljuju političku i pravnu zavrzlamu.

– Već čujemo najave da će se osporavati i sam mandatar, koji je predložen u trenutku pravne praznine. To nas dovodi u još težu situaciju. Mi iz PDP-a se u ovoj krizi ponašamo odgovorno – naglasio je on.

Podsjetio je da je Centralna izborna komisija poništila mandat predsjedniku Republike Srpske i da su sve žalbe na tu odluku odbijene.

– To nije bilo moje likovanje kada sam rekao da taj čovjek više nema funkciju predsjednika – to je činjenica. Jedno je politička i pravna borba protiv takvih odluka, a drugo je ono što se činjenično dešava. Mandat predsjedniku je oduzet. Borimo se protiv toga, jer niko ne smije obezglavljivati institucije Srpske, ali ta borba ne mijenja realnost u kojoj se nalazimo – poručio je Stanivuković.

Posljedice po cijelo društvo

On je istakao da svaka slabost institucija ima posljedice po cijelo društvo.

– Svaka institucionalna slabost je kolektivna slabost, slabost našeg naroda i poraz svih nas, bez obzira da li smo vlast ili opozicija. Sutra se isto može dogoditi nekom drugom – zaključio je Stanivuković.

Podsjećamo, mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Savo Minić danas je započeo konsultacije sa predstavnicima stranaka vladajuće koalicije.