U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Banke oduzele stanove u 1,5 posto kredita

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Banke oduzele stanove u 1,5 posto kredita.

U BiH je u proteklom periodu mali broj građana ostao bez svojih nekretnina zbog aktiviranja hipoteke kojima banke pristupaju zbog neizmirenih obaveza.

Ovakav podatak jasno pokazuje da se hipoteka rijetko koristi kao instrument naplate, navode iz Agencije za bankarstvo FBiH.

Dok su u Jablanici otpočele pripreme za dostojanstveno obilježavanje prve godišnjice smrti 19 osoba koje su stradale u nezapamćenoj kataklizmi 4. oktobra prošle godine, dotle u Tužilaštvu HNK-a vlada duboka šutnja.

Iako se u BiH već decenijama bilježi trend napuštanja sela i odlaska mladih u gradove ili inostranstvo, paradoksalno je da sadržaji sa seoskom tematatikom na društvenim mrežama i Youtube kanalima bilježe milionske preglede.

Mirko Kuprešaković, direktor Granične policije BiH za "Avaz" govorio da su spremni za stroga pravila Evropske Unije.

Počinje Eurobasket 2025, najveći sportski događaj ovog ljeta na kojem nastupa i reprezentacija BiH. Zmajevi prvu utakmicu igraju protiv Kipra.

Federalnog zastupnika i predsjednika SDP-a USK Razima Halkića bivša supruga prijavila za nasilje u porodici. On negira navode i tvrdi da mu želi uništiti karijeru.

Ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK Milenko Bevanda za "Dnevni Avaz" govorio je o štrajku medicinskih radnika u ovom kantonu.

Cijene "brendiranja" sarajevskih tramvaja određuje banjalučka firma. Više o tome čitajte na stranicama "Sarajevskog kantona".

Američki i ruski vladini zvaničnici razgovarali o nekoliko energetskih sporazuma. Na stranicama "Globusa" otkrivamo šta SAD nudi Rusiji za prekid rata u Ukrajini.

Došlo do povećanja krivičnih djela protiv spolne slobode i morala. Drastično povećan broj silovanja, a brojni slučajevi završavaju famoznom nagodbom.

Nakon što je Ana Nikolić za "Avaz" otkrila šta se dogodilo, oglasio se i Rale i iznio svoju stranu priče.

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