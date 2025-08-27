Poduzetnica Adna - Dženeta Resić: Nerviraju me neodgovorni ljudi

Ime i prezime: Adna - Dženeta Resić.

Datum i mjesto rođenja: 30. oktobar 2001., Sarajevo.

Šta prvo uradite kad se probudite: Iskreno, koliko god se trudila da to ne radim, prvo uzmem mobitel i pogledam sve notifikacije, a potom se sređujem.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Bavila bih se više marketingom i menadžmentom, možda čak i vani u nekoj korporaciji, s tim da ću se sad kroz svoju novu kompaniju posvetiti baš nekim poslovima koji su mi velika želja.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Vjerovatno veoma smiješan odgovor, ali bez svoje dekice ne idem nigdje.

Najdraža pjesma: Trenutno najdraža Emina Jahović “Svitanje“.

Šta gledate na televiziji: TV slabo gledam, najviše sam na YouTubeu ili Netflixu.

Šta Vas nervira: Nerviraju me neodgovorni ljudi, naročito u poslu.

Najdraži grad: Sarajevo.

Najbolji poklon koji ste dobili: Uramljena torba mog pokojnog oca je zaista bio poseban poklon.

Čega se plašite: Hm, ne bih o strahovima baš javno, može neko da iskoristi, ali ovako mogu reći strah od gubitka voljenih osoba i neuspjeha, a ostale ne bih da otkrivam.

S kim najradije pijete kafu: Najradije sama sa sobom, mnogo mi je bitno da imam vrijeme za sebe.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Crna.

Ko Vam je uzor: Uzore nemam, ali trudim se biti najbolja verzija sebe.

Najdraži pisac: Imam ih više, ali trenutno knjiga koju čitam je od autorice Stephanie Moulton Sarkis.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zaustavila sve ratove i zločince smjestila gdje im je mjesto, ukinula bih mnogo novih pokreta koji zasigurno truju narod.

Omiljeni muzičar ili bend: Od naših muških izvođača Saša Kovačević, a od stranih „The Weeknd“.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Čudotvorna moć intuicije“.

Tim za koji navijate: Od naših klubova Sarajevo, naravno.

Omiljena narodna izreka: „Ne dijeli onaj koji ima, već onaj koji je naučio“.

Koje pitanje najviše mrzite: Kakvi me muškarci privlače.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Trenutno omiljeni lik mi je Esref tj. Cagatay Ulusoy - Turska serija „Esref Ruya“.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Vijetnam.