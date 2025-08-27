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BIHAMK

Zbog radova usporeno odvijanje saobraćaja na brojnim dionicama

Zbog potreba snimanja filma, danas od 10 do 16 sati, doći će do obustave saobraćaja u trajanju do 30 minuta na dionici Šabići-Umoljani

Radovi na cesti. Facebook

S. S.

27.8.2025

Uvjeti za vožnju jutros su povoljni, a tokom dana očekujemo pojačan promet vozila na gradskim saobraćajnicama, kao i na prilazima gradskim centrima. Zbog učestalih odrona poseban oprez savjetujemo na dionicama: Turbe-Banja Luka, Crna Rijeka-Mrkonjić Grad, Sarajevo-Foča-Šćepan Polje i Rogatica-Ustiprača-Višegrad. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, poručuju iz BIHAMK-a.

Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama može se očekivati sporije saobraćanje. Izdvajamo autocestu A-1 dionicu Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i magistralne ceste: Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor (Mirci), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Vrhpolje-Ključ i Posušje-GP Osoje.

Zbog potreba snimanja filma, danas od 10 do 16 sati, doći će do obustave saobraćaja u trajanju do 30 minuta na dionici Šabići-Umoljani (pored korita rijeke Rakitnice).

Podsjećamo, na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Napominjemo da su čekanja na graničnim prelazima podložna čestim izmjenama. Vozači imaju pristup video nadzornim kamerama na našoj web stranici bihamk.ba.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).

# STANJE NA PUTEVIMA
# STANJE NA CESTAMA
# BIHAMK
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