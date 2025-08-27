Blagojević: Ako Dodik spriječi održavanje izbora, to vodi u najmanje dva nova krivična djela

- Ni jedan javni objekat, nijedna škola u RS neće se moći koristiti za održavanje izbora. Bilo kakvo učešće ljudi u biračkim odborima povodom tih izbora, mi ćemo izmijeniti zakon i donijećemo zakon da je to krivično djelo i reći ćemo ljudima da se drže po strani - rekao je Dodik.

Prema Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine ostalo je malo manje od tri mjeseca do izbora za predsjednika Republike Srpske. Međutim, Milorad Dodik izričit je da se izbori neće održati.

Dok Savo Minić okuplja koalicione partnere za razgovore o formiranju nove vlade u Republici Srpskoj, s druge strane, sve su intenzivnije pripreme za održavanje prijevremenih izbora. Već u četvrtak mogla bi da zasjeda Centralna izborna komisija, kako bi se odredio tačan datum održavanja prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske. Uzimajući u obzir odredbe propisane Izbornim zakonom i rok u kojem izbori moraju biti održani, pretpostavka je da će 16. novembar biti izborni dan. To je foto finiš zakonskog roka od 90 dana. Očekivano, najavljene su opstrukcije iz Republike Srpske i vladajuće koalicije, piše BHRT.

- Svako sprečavanje održavanja tih prijevremenih izbora vodit će najmanje u dva krivična djela. Jedno je propisano Krivičnim zakonikom RS i odnosi se na sprečavanje održavanja izbora. Moglo bi biti učinjeno i krivično djelo neizvršavanja presude Suda BiH - kaže profesor ustavnog prava Milan Blagojević.

Oni koji prate političku situaciju u Bosni i Hercegovini kažu da ne može doći do odlaganja izbora.

- Izbori će se milom ili silom morati održati. Čak i kada bi se to desilo, dovoljno je da ljudi glasaju u odsustvu, pa nek izađe 500 ljudi na izbore, ti će izbori biti validni - navodi politička analitičarka Gordana Katana.

- Niko nema pravo da narušava i utuče na izbornu volju birača, tako da očekujem da će sve institucije koje u skladu sa Izbornim zakonom i drugim zakonima učestvuju direktno i indirektno, na izborima raditi isključivo u sklopu svojih nadležnosti - ističe bivši član CIK-a Vehid Šehić.

Za održavanje izbora neophodno je osigurati sredstva. Iz CIK-a pojašnjajavu da se sredstva moraju izdvojiti iz državnog budžeta. Zahtjev ide prema ministru finansija. Ovdje bi mogao nastati novi problem jer je Srđan Amidžić SNSD-ov ministar.

- Amidžić može pokušavati praviti blokade. On će vjerovatno i morati to raditi po nalogu Dodika do posljednjeg trena, ali koliko razumijem odluka visokog predstavnika o tome da zamjenik, ako ministar ne potpiše u zakonskom roku može potpisati, važi i za to - navodi novinar Sead Numanović.

CIK bi do kraja sedmice trebalo da donese odluku o prijevremenim izborima kojim će se definisati datum izbora, a prema Izbornom zakonu prijevremeni izbori trebali bi se održati u roku od 90 dana od prestanka mandata predsjednika Republike Srpske.