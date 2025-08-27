Blagojević: Ako Dodik spriječi održavanje izbora, to vodi u najmanje dva nova krivična djela

Dok Savo Minić okuplja koalicione partnere za razgovore o formiranju nove vlade u Republici Srpskoj, s druge strane, sve su intenzivnije pripreme za održavanje prijevremenih izbora. Već u četvrtak mogla bi da zasjeda Centralna izborna komisija, kako bi se odredio tačan datum održavanja prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske. Uzimajući u obzir odredbe propisane Izbornim zakonom i rok u kojem izbori moraju biti održani, pretpostavka je da će 16. novembar biti izborni dan. To je foto finiš zakonskog roka od 90 dana. Očekivano, najavljene su opstrukcije iz Republike Srpske i vladajuće koalicije, piše BHRT.
Prema Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine ostalo je malo manje od tri mjeseca do izbora za predsjednika Republike Srpske. Međutim, Milorad Dodik izričit je da se izbori neće održati.
- Ni jedan javni objekat, nijedna škola u RS neće se moći koristiti za održavanje izbora. Bilo kakvo učešće ljudi u biračkim odborima povodom tih izbora, mi ćemo izmijeniti zakon i donijećemo zakon da je to krivično djelo i reći ćemo ljudima da se drže po strani - rekao je Dodik.
Pravni stručnjaci pojašnjavaju da je svako sprečavanje održavanja izbora krivično djelo.
- Svako sprečavanje održavanja tih prijevremenih izbora vodit će najmanje u dva krivična djela. Jedno je propisano Krivičnim zakonikom RS i odnosi se na sprečavanje održavanja izbora. Moglo bi biti učinjeno i krivično djelo neizvršavanja presude Suda BiH - kaže profesor ustavnog prava Milan Blagojević.
Oni koji prate političku situaciju u Bosni i Hercegovini kažu da ne može doći do odlaganja izbora.
- Izbori će se milom ili silom morati održati. Čak i kada bi se to desilo, dovoljno je da ljudi glasaju u odsustvu, pa nek izađe 500 ljudi na izbore, ti će izbori biti validni - navodi politička analitičarka Gordana Katana.
- Niko nema pravo da narušava i utuče na izbornu volju birača, tako da očekujem da će sve institucije koje u skladu sa Izbornim zakonom i drugim zakonima učestvuju direktno i indirektno, na izborima raditi isključivo u sklopu svojih nadležnosti - ističe bivši član CIK-a Vehid Šehić.
Za održavanje izbora neophodno je osigurati sredstva. Iz CIK-a pojašnjajavu da se sredstva moraju izdvojiti iz državnog budžeta. Zahtjev ide prema ministru finansija. Ovdje bi mogao nastati novi problem jer je Srđan Amidžić SNSD-ov ministar.
- Amidžić može pokušavati praviti blokade. On će vjerovatno i morati to raditi po nalogu Dodika do posljednjeg trena, ali koliko razumijem odluka visokog predstavnika o tome da zamjenik, ako ministar ne potpiše u zakonskom roku može potpisati, važi i za to - navodi novinar Sead Numanović.
CIK bi do kraja sedmice trebalo da donese odluku o prijevremenim izborima kojim će se definisati datum izbora, a prema Izbornom zakonu prijevremeni izbori trebali bi se održati u roku od 90 dana od prestanka mandata predsjednika Republike Srpske.