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NA PADINAMA OBLJA

Iznad Umoljana spašeno sedam australijskih planinara: Jedan je povrijeđen

Nakon zbrinjavanja, povrijeđeni je transportovan preko zahtjevnog terena do Gradine, a zatim vozilom do Babinog dola, gdje je u 01:35 predat ekipi Hitne pomoći

Spašavanje turista. GSS Sarajevo

S. S.

27.8.2025

Na padinama Oblja iznad sela Umoljani uspješno je okončana akcija spašavanja sedam stranih državljana iz Australije koji su se izgubili na planini. Jedna osoba zadobila je povredu koljena zbog koje nije mogla nastaviti kretanje.

Poziv Gorskoj službi spašavanja Kantona Sarajevo upućen je u 21:55 sati od bh. državljanina koji je bio u grupi. Spasioci su odmah izašli na teren, locirali izgubljene planinare i pružili pomoć povrijeđenom.

Nakon zbrinjavanja, povrijeđeni je transportovan preko zahtjevnog terena do Gradine, a zatim vozilom do Babinog dola, gdje je u 01:35 predat ekipi Hitne pomoći.

U akciji je učestvovalo 30 spasilaca GSS-a Kantona Sarajevo.

# UMOLJANI
# GSS KS
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