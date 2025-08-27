Dodika u Srbiji pitali za Stanivukovića: Samo se nasmijao i kazao da je on "suptilnija priča"

- Kako su nam oteli vojsku pritiscima, nastojanjima, tako su i dozvolili da Šmit nameće Izborni zakon, to nema nigdje na svijetu. Svugdje se sastanu partije i dogovore, inoviraju se neka pravila, neki zakoni, kod nas je to nešto drugo. To je stavljeno nadležnost takozvane Centralne izborne komisije, koju je birala Ambasada SAD mimo konkursa. Po tom istom zakonu piše da se CIK bira u PSBiH nakon javnog poziva, ništa se tu nije desilo. U zakonu piše da oni provode izbore za Predsjedništvo BiH i PSBiH, a za ostale nivoe ona utvrđuje metodologiju i pravila, a ne provodi ih, ali oni su to ščepali - nastavio je Dodik pričati kao da pitanje nije bilo o Stanivukoviću.