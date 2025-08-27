Vijeće ministara BiH danas o Zakonu o radu u institucijama BiH, mjerama zapošljavanja i EU integracijama

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici u Sarajevu, između ostalog, raspravljat će o smjernicama politika tržišta rada i mjerama zapošljavanja u BiH za ovu godinu, kao i o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH.

Dnevni red današnje sjednice uključivat će i prijedlog o uspostavljanju Odbora za olakšavanje međunarodnog i međuentitetskog cestovnog prometa, čiji je predlagač Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, dok će Ministarstvo sigurnosti BiH predložiti izmjene Odluke o osnivanju Radne grupe za pripremu prijedloga Plana tranzicije u upravljanju migracijama, privremenim prihvatnim centrima, s međunarodnih organizacija na institucije BiH.

Javne nabavke

Na dnevnom redu bit će i ratifikacija Izmjena i dopuna na Sporazum o financiranju Programa prekogranične saradnje Srbija - BiH za period 2021. - 2027. godina, čiji je predlagač Ministarstvo vanjskih poslova BiH.

Agencija za javne nabavke BiH predstavit će godišnji izvještaj o dodijeljenim ugovorima u postupcima javnih nabavki u 2023. godini, kao i Izvještaj o praćenju postupaka javnih nabavki za istu godinu.

Izvještaj o provođenju Sporazuma o izmjeni i pristupanju Srednjoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006) u prošloj godini predstavit će Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Na današnjoj sjednici Direkcija za evropske integracije BiH informirat će Vijeće ministara o pristupnim pregovorima između BiH i EU, a Direkcija za ekonomsko planiranje o perspektivama za BiH za period 2025. - 2028.

Vođenje pregovora

Između ostalih tačaka dnevnog reda, na sjednici će biti riječi i o prijedlogu Ministarstva odbrane BiH za vođenje pregovora o izmjenama i dopunama Vojno-finansijskog sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske, kao i o protokolu o finansijskoj pomoći.

Vijeće ministara će razmatrati i osnove za vođenje pregovora za zaključivanje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u vezi s pružanjem usluga u zračnom prometu. Predlagač ovog nacrta je Ministarstvo komunikacija i prometa BiH.