Milenko Bevanda za "Avaz": Čvrsto smo uvjereni da nisu ispunjeni uvjeti za štrajk zdravstvenih radnika

Gotovo 4.000 zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu od ponedjeljka je obustavilo svoj rad. Generalni štrajk su započeli nakon što više od šest mjeseci nisu uspjeli s predstavnicima Kantonalne vlade postići dogovor o potpisivanju aneksa Kolektivnog ugovora kojim traže povećanje koeficijenta složenosti poslova za 0,50, na isti način kao što je to dato Sindikatu doktora medicine i stomatologije HNK.

Samo hitna

Predstavnici Vlade HNK su preko kantonalnog pravobranioca zatražili od Općinskog suda u Mostaru privremenu mjeru zabrane generalnog štrajka.

Dok se čeka sudska odluka o tome, koja bi trebala biti poznata sutra (četvrtak) kada je zakazano ročište, dotle se svim pacijentima, praktično, pruža samo hitna medicinska pomoć, odnosno svi pregledi i tzv. hladni zahvati su na čekanju.

Ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK dr. Milenko Bevanda nerado je govorio o ovoj temi, upravo zbog, kako je naveo, pokrenutog sudskog postupka. Međutim, naglasio je da i dalje smatra kako u Sindikatu nisu ispunili nijedan uvjet da stupe u štrajk.

Rješenje Suda

- Mi smo čvrsto uvjereni da smo sve radili prema protokolu i, zaista, mišljenja smo da nisu ispunjeni uvjeti za štrajk te stoga čekamo rješenje Suda o svemu tome - kazao je Bevanda za „Avaz“.

Naglasio je da zdravstveni radnici u HNK u ovom trenutku imaju najveći koeficijent u FBiH i da povećanje koje traže nije realno te da bi, kako je naveo, to dovelo do ugrožavanja cjelokupnog zdravstvenog sistema. Podsjetio je na to da se Kolektivni ugovor sa zdravstvenim radnicima poštuje i da vrijedi do 1.decembra.

Čitav život radio kao doktor

Odbacio je tvrdnje sindikalnih čelnika da favorizira Sindikat doktora medicine i stomatologije u HNK.

- Bilo bi nesuvislo s moje strane da ja koji sam čitav život radio kao doktor radim protiv doktora i jednako tako protiv medicinskih sestara ili tehničara s kojima sam, također, čitav život. Nikad to dvoje nisam razdjeljivao. Jednostavno, ovdje treba gledati realnost. Postoji niz drugih načina koje smo im nudili, međutim, oni hoće samo povećanje koeficijenta i zbog toga sam odlučio da neko neutralan, a to je Sud, donese odluku o tome ko je u pravu - zaključio je Bevanda.