SDA: Trojka popuštanjem Dodiku građanima Federacije nanosi nepopravljive štete

Svojim popustljivim odnosom prema koalicionim partnerima Trojka je samo po osnovu raspodjele sredstava od indirektnih poreza poklonila režimu Milorada Dodika stotine miliona KM na štetu građana FBiH, saopćeno je iz SDA.

- Pristajanjem na posljednju promjenu koeficijenata za raspodjelu novca od indirektnih poreza u septembru 2023. godine, kojima je povećan procenat namijenjen entitetu RS na 34,44 posto, Trojka je zapravo prihvatila da se novac građana FBiH preusmjerava u budžet kojim upravlja njihov koalicioni partner Milorad Dodik.

Uprkos zakonskoj obavezi da se novi koeficijenti utvrđuju svaka tri mjeseca, vladajuća koalicija Trojka-SNSD-HDZ i dalje dijeli novac od PDV-a po koeficijentu koji pogoduje entitetu RS. Bez obzira na to, Trojkin zamjenik ministra finansija i trezora BiH, uz priznanje da se novac u enormnim iznosima dijeli na štetu FBiH, poručuje da nemaju namjeru mijenjati takav sistem raspodjele novca. Prema procentima i ciframa koje je u medijima iznio zamjenik ministra radi se o stotinama miliona KM koje ce se 2025 godine iz Federacije preliti u budžet Republike Srpske - naglasili su iz SDA.