Brojni zvaničnici u Gradačcu uoči otvaranja Sajma šljive

Došao je veliki broj zvaničnika iz BiH, a Sajam će otvoriti premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić (SDA).

Dva sata prije otvaranja, gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović bio je domaćin prijem za zvaničnike i goste, koji je upriličen u kompleksu Kule Husein-kapetana Gradaščevića.

Sajam će ponuditi niz privrednih, turističkih i kulturno-zabavnih sadržaja. Gradačačke plave noći u srijedu otvaraju se tradicionalnim vatrometom sa Kule Husein-kapetana Gradaščevića i koncertom Enesa Begovića.

Pokrovitelji su: Vlada Federacije BIH, Vlada Tuzlanskog kantona, Vanjskotrgovinska komora BiH, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu.

150 izlagača

Na 52. Sajmu šljive će se na 5.000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstaviti oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Njemačke, Turske i Bosne i Hercegovine.

Organizator je Turistička zajednica grada Gradačca a pokrovitelj Grad Gradačac.

Sajam šljive je manifestacija pokrenuta još 1969. godine i najstarija je specijalizovana sajamska manifestacija u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji sajam prilika je za poljoprivredne proizvođače i prerađivače hrane i pića da predstave prednosti i dostignuća u ovoj privrednoj grani. Tim povodom organizatori najavljuju bogatiji i sadržajniji program ove privredno-turističke manifestacije.

Sajam šljive će ponuditi brojne podsajamske sadržaje kao što su 8. Međunarodni sajam pčelarstva sa međunarodnim učešćem, Prvu takmičarsku izložbu mliječnih pasmina ali i niz stručnih i naučnih skupova.

- Od osnivanja ove privredno-turističke manifestacije, riječ struke i nauke bila je izuzetno važna za razvoj sajma, na čemu smo posebno zahvalni Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. I ove godine održat će se niz panela i stručnih predavanja iz oblasti razvoja poljoprivrede i prehrambene industrije. Na sajmu će se predstaviti izlagači koji čine okosnicu poljoprivredno-prehrambene djelatnosti u Bosni i Hercegovini posebno u oblasti mljekarstva, mlinarstva i prerađevina od voća od povrća. Posjetiocima će se predstaviti tri najznačajnija prerađivača mlijeka u Federaciji BiH i u Bosni i Hercegovini, mljekare MI 99 Gradačac, Lactalis Bh i Meggle. Drago nam je što će svoje štandove imati i firme iz grupacije AS Jelah a posjetioci će na ulazu u sajmište moći popiti kafu iz Vispakove džezve, koja je najveća na svijetu i upisana u Ginisovu knjigu rekorda. Treba istaći i dodjelu sajamskih medalja za kvalitet izloženih proizvoda - rekao je Sakib Imširović, v.d. voditelj Turističkog ureda Turističke zajednice grada Gradačca.

Izložbeni prostori

Kolektivnim izložbama predstavit će se gradovi-partneri Srebrenik, Sanki Most, Gračanica i Živinice. I ove godine će se predstaviti izlagači iz općina Modriča i Doboj Istok. Tu su i dugogodišnji prijatelji Sajma šljive - Privredna komora Brčko Distikta, Obrtnička komora TK i FBiH, Privredna komora TK i USK kao i Turistička zajednica Tuzlanskog kantona.

Organizatori ističu da će biti biti zanimljivi izložbeni prostori na otvorenom agro-mehanizacije i plasteničke proizvodnje.

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