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VREMENSKE PRILIKE

Sladić poručio: Ni sebi ne mogu “srediti” vrijeme, kiša pada baš na moj prvi slobodan dan

Popularni meteorolog u šaljivom tonu priznao da ga je vremenska prognoza "nadigrala“ i pokvarila planove za odmor

Sladić: Spremiš se da duraš i šućuraš sa kabanicom. Instagram

A. H. K.

27.8.2025

Da i meteorolozi ponekad moraju nemoćno gledati u nebo, potvrdio je Nedim Sladić. On je na društvenim mrežama otkrio da će mu prvi pravi slobodan dan, rezervisan još prije pet sedmica, biti upravo najkišovitiji.

- Za one što se žale na vrijeme, sa velikom radošću ih obavještavam da su slobodni likovati na iduću rečenicu i tješiti se da su bolje prošli od mene. Pardon, znatno bolje! Naime, moj prvi pravi slobodni dan (rezervisan još prije pet sedmica) nakon izrazito sušnog i sunčanog ljeta će ujedno biti i najkišovitiji. Eto, ne mogu ni sebi ‘srediti’ vrijeme za obilazak obale. Sreća pa nije godišnji - napisao je Sladić.

Iako su mnogi navikli da od njega dobijaju precizne prognoze, Sladić se i sam našalio na svoj račun, naglasivši da je priroda neumoljiva i da se činjenice moraju prihvatiti.

- Spremiš se da duraš i šućuraš sa kabanicom/kišobranom koje nisam u ruku uzeo od februara - dodao je on.

Njegova objava brzo je izazvala reakcije brojnih pratilaca, koji su mu poručili da je i on, baš kao i svi drugi, podložan ćudima vremena – ali i da je upravo u tome šarm njegove prognoze.

# VRIJEME
# NEDIM SLADIĆ
# BIH
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