Mirko Kuprešaković, direktor Granične policije BiH, za "Avaz": Spremni smo za stroga pravila EU

Rok za primjenu novog digitalnog sistema za kontrolu ulaska i izlaska iz Evropske unije (Entry/Exit System-EES) sve je bliži i, praktično, već od 12. oktobra počet će se postepeno primjenjivati na granici s Republikom Hrvatskom. U punoj primjeni bit će od 10. aprila naredne godine.

Direktor Granične policije (GP) BiH Mirko Kuprešaković u razgovoru za „Dnevni avaz“ kaže da je to konačna informacija i da definitivno nema odgode za primjenu tog sistema koji će vrlo brzo zaživjeti kao novi način kontrole putnika prilikom prelaska državne granice.

Skeniranje lica

Kuprešaković naglašava da GPBiH, u biti, tu nema nikakvu obavezu, budući da su svi ti sistemi na graničnim prijelazima Republike Hrvatske, odnosno, bilo koje druge zemlje EU. Praktično, ta registracija i verifikacija putnika kada pristupi postupku granične provjere podrazumijeva, navodi Kuprešaković, da putnici izađu iz vozila u prostor gdje su kamere i gdje će se obaviti skeniranje lica i otisak prstiju, odnosno, biometrija.

- Vidjet ćemo kako će to funkcionirati na graničnim prijelazima, hoće li to stvoriti veće gužve, a naravno tako će biti i na zračnim lukama. Nama bi, najiskrenijeg sam mišljenja, bilo najbolje da čim prije postanemo dio Evropske unije i da naša granica Šengena ide na susjedne zemlje. Ubijeđen sam da mi to možemo. Dapače, svi uvjeti Evropske unije koji su postavljeni pred Graničnu policiju BiH su ispunjeni i sad je samo pitanje određene implementacije – govori nam Kuprešaković.

Podvlači da su na nedavno održanom sastanku s predstavnicima Agencije za evropsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) predložili da njihove jedinice budu na granicama BiH sa svim susjednim zemljama.

Naši partneri

- To smo predložili s ciljem što bolje borbe protiv organiziranog kriminala, terorizma krijumčarenja i trgovinom ljudi, nezakonitim migracijama i svim ostalim kaznenim djelima koja se u ovo moderno vrijeme stavljaju pred nas. Svi znamo da je BiH na jednoj balkanskoj ruti i da bi trebalo da poduzmemo sve aktivnosti i mi i svi naši partneri, odnosno, susjedne zemlje, u ovom slučaju zemlje Evrope i članice Frontexa i da na svim poljima damo svoj maksimum da zaštitimo državnu granicu i zajednicu kojoj služimo – podvlači Kuprešaković.

Osvrćući se na stanje pojedinih graničnih prijelaza Kuprešaković navodi da su vrlo često uvjetima na njima najviše isfrustrirani pripadnici GPBiH, a nakon njih građani. No, podsjeća da GPBiH ne učestvuje u planiranju, gradnji ili, pak, rekonstrukciji graničnih prijelaza.

Povećan broj dolaska turista, vozila, saobraćaja

- Voljeli bismo da, kao prvo, naši uposleni imaju korektne uvjete za rad, a naravno i građani, kao i svi ljudi koji ulaze u BiH, da to čine na primjerenim prijelazima koji će odgovarati svim potrebama. Svi mi dobro znamo koliko je povećan broj dolaska turista, koliko je povećan broj vozila koje posjeduju naši državljani, da je povećan broj teretnog saobraćaja i da je samim tim potrebno urediti cestovnu komunikaciju i urediti granične prelaze. Informacije o svemu tome uredno i često dostavljamo kako Ministarstvu sigurnosti BiH i, uopće, Vijeću ministara BiH, tako i Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) čije su to, u konačnici, obaveze – zaključuje Kuprešaković.