Određen pritvor Elviru Čustoviću: Govorio da će "pobiti sve živo, od djece, građana, policije do Dodika"

Sudija za prethodni postupak Posebnog odjeljenja Okružnog suda u Banjoj Luci za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala odredio je jednomjesečni pritvor Elviru Čustoviću, državljaninu SAD porijeklom iz Gacka, koji je osumnjičen za krivično djelo terorizma.

Pritvor Čustoviću određen je zbog opasnosti od bjekstva, a trajat će najduže mjesec dana, računajući od sata lišenja slobode, odnosno do 24. septembra 2025. godine do 13 sati – saopćio je Okružni sud u Banjoj Luci.

Podsjetimo, istraga protiv Elvira Čustovića pokrenuta je krajem prošle godine nakon što je telefonskim putem uputio brutalne prijetnje policijskim službenicima i građanima Republike Srpske.

Čustović je pozvao službeni broj Policijske stanice u Gacku, a potom i Policijske uprave Trebinje, prijeteći da će "pobiti sve živo, od djece, građana, pripadnika policije, do predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika“. Dodao je i da će "sve ubiti i zaklati“, te najavljivao rat u BiH, uz salve uvreda i prijetnji.

Policija je brzo identifikovala da je prijetnje uputio sa sopstvenog broja telefona. Iz Policijske uprave Trebinje tada su saopštili da lice sa inicijalima E.Č. terete za počinjenje krivičnog djela terorizam.

- Policijski službenici Policijske uprave Trebinje su zaprimili poziv na službeni broj telefona od lica inicijala E.Č. koje je uputilo prijetnje po život i tijelo, kao i imovinu građana Republike Srpske - navedeno je u saopštenju.

Dodali su da se, pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva, preduzimaju sve mjere i radnje s ciljem dokumentovanja krivičnog djela terorizma. Čustović je uhapšen na Aerodromu Sarajevo prilikom dolaska u BiH i sproveden u nadležni pritvor.