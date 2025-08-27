Sutra odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za predsjednika RS: Moraju biti održani do kraja novembra

Sjednica Centralne izborne komisije BiH na kojoj će biti raspisani prijevremeni izbori bit će održana sutra u 13 sati, odlučeno je nakon Kolegijuma CIK-a koji je održan danas.

Kako je najavljeno iz CIK-a, nakon sjednice u 14 sati će se obratiti predsjednica Irena Hadžiabdić.

Izbori će morati biti održani u roku od 90 dana od trenutka raspisivanja izbora, odnosno najkasnije do 28. novembra.

Sutra će se usvojiti i zaključci o sredstvima neophodnim za održavanje prijevremenih izbora.

Podsjećamo, prijevremeni izbori se raspisuju jer je Centralna izborna komisija BiH u skladu s Izbornim zakonom BiH oduzela mandat Miloradu Dodiku, iz razloga jer je osuđen na godinu zatvorske kazne i šest godina zabrane obavljanja političkih funkcija.

On je kaznu od godine zatvora platio za 36.500 KM, no svako ko je osuđen pravosnažno na šest mjeseci ili više ostaje bez mandata.