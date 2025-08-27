Direkcija za civilnu avijaciju utvrdila propuste na Aerodromu Sarajevo: Nije osigurana zaštita putnika, osoblje nije prošlo obuke, nemaju certifikate

Direkcija za civilnu avijaciju BiH utvrdila je da Međunarodni aerodrom Sarajevo nije uskladio svoje akte i svoju organizaciju sa čak dvadeset odredaba domaćih i međunarodnih akata koji se odnose na sigurnost, saznaje Istraga.ba.

Kontrola BHDCA je provedena nakon što je hrvatska aviokompanija Croatia Airlines prethodno poslala svoju inspekciju koja je utvrdila nekoliko sigurnosnih propusta na sarajevskom aerodromu.

Naime, svaka kompanija čiji avioni slijeću na sarajevski aerodrom ima pravo da provede kontrolu. Ovo pravo je, prema informacijama Istrage, jedino iskoristila Croatia Airlines koja je ove godine poslala svoje inspektore na Aerodrom Sarajevo.

- Tokom obavljanja nadzora utvrđene su sljedeće neusklađenosti:

- Školski centar Aerodroma Sarajevo nije certificiran sukladno važećim regulatornim propisima i standardima.

- Instruktori koji provode temeljna osposobljavanja i obnove znanja ne posjeduju certifikate i kompetencije u skladu s važećim regulatornim propisima.

- Certifikati izdani od strane školskog centra Aerodroma Sarajevo ne mogu se smatrati valjanima jer osobe nisu prošle teorijsko i praktično osposobljavanje u skladu sa propisanim regulatornim uvjetima - navedeno je u izvještaju Croatia Airlinesa.

Izvještaj Croatia Airlinesa

Neusklađenost sa međunarodnim propisima traje od decembra 2024. godine, kada je na snagu stupio novi Pravilnik kojeg se moraju pridržavati svi svjetski aerodromi. Međutim, Aerodrom Sarajevo svoje akte i svoju organizaciju nije uskladio sa ovim Pravilnikom. To bi sada moglo koštati Aerodrom Sarajevo, prevashodno zbog toga što Croatia Airlines može pokrenuti međunarodne procedure glede dozvola koje ima Aerodrom Sarajevo. Osim toga, u Školskom centru Aerodroma Sarajevo edukuju se svi uposlenici drugih aerodroma iz BiH, što bi moglo ugroziti poslovanje svih aerodroma u državi.

Nakon što je Croatia Airlines provela svoju kontrolu, na scenu je stupila i Direkcija za civilnu avijaciju BiH. Oni su pronašli čak 20 spornih tačaka gdje Aerodrom Sarajevo nije uskladio svoju organizaciju i pravila sa međunarodnim standardima. Evo njihovih nalaza.

1. Operator aerodroma (Međunarodni aerodrom Sarajevo) je, članom 6. Odluke o uspostavljanju komiteta za sigurnost Međunarodnog aerodroma Sarajevo, proširio obim djelovanja komiteta za sigurnost aerodroma na način koji nije u skladu sa Zakonom o zrakoplovstvu,član 103. stav (5), tačkom 8.3. Programa sigurnosti BiH i članom 3. stav (2)Odluke o Komitetu za sigurnost aerodroma u Bosni i Hercegovini (,,Službeni glasnik BiH“, broj 91/24). Operator aerodroma nije izvještavao BHDCA u roku od 7 dana od dana održavanja sastanka Komiteta shodno članu 7. Odluke i nije utvrdio vrste i učestalost održavanja vježbi za djelovanje u kriznim situacijama shodno članu 4. tač. E) Odluke. Kategorija:neusklađenost.

2. Operator aerodroma nije odobren kao regulirani agent u skladu sa tačkom 6.3.1.1 Aneksa IV Pravilnika o standardima. Kategorija: neusklađenost.

3. Operator aerodroma nije certificiran za obavljanje sigurnosnog pregleda,kontrole pristupa, nadzora i patrole u skladu sa članom 3. Pravilnika o izdavanju certifikata za obavljanje kontrole pristupa, sigurnosnog pregleda, nadzora i patrole Kategorija: neusklađenost.

4. Operator aerodroma nije osigurao da su lica koja primjenjuju sigurnosni pregled lica koja nisu putnici i predmeta koja nose sa sobom nije završila obuku u skladu sa tačkom 11.2.3.1.Aneksa IV Pravilnika. Kategorizacija:neusklađenost.

5. Operator aerodroma ne provodi ručni pregled lica koja nisu putníci shodno tač.1.3.1.2. i 4.1.1.3.Aneksa IV Priloga III tač. 1.2. pod c). Kategorija: neusklađenost.

6. Operator aerodroma ne provodi fizički pregled obuće niti unutrašnji dio pojasa u skladu sa tačkom 1.2. Priloga 3 Aneksa IV Pravilnika, a kako je navedeno u tački 1.3.1. istog Priloga. Kategorija: neusklađenost.

7. Operator aerodroma nije osigurao primjenu sigurnosnog pregleda upotrebom ETD na način utvrđen tačkom 1.6 Priloga 3 Aneksa IV Pravilnika. Kategorija:neusklađenost.

8. Operator aerodroma nije osigurao da su lica koja primjenjuju sigurnosni pregled putnika i kabinskog prtljaga završila obuku u skladu sa tačkom 11.2.3.1.Aneksa IV Pravilnika. Kategorizacija: neusklađenost.

9. Operator aerodroma nije osigurao primjenu ETDa za sigurnosni pregled kabinskog prtljaga na način utvrđen tačkom 1.15 Priloga III Aneksa IV Pravilnika.Kategorija:neusklađenost.

10. Operator aerodroma nije osigurao primjenu ručnog pregleda kabinskog prtljaga u skladu sa tačkom 4.1.2.4 Aneksa IV Pravilnika. Kategorija: neusklađenost.

11. Operator aerodroma nije osigurao sigurnosni pregled kabinskog prtljaga u VIP salonu u skladu sa tačkom 1.18 Priloga III Aneksa IV Pravilnika. Kategorija:neusklađenost.

12.Operator aerodroma nije osigurao zaštitu putnika na način da je spriječeno miješanje pregledanih i nepregledanih putnika u skladu sa tačkom 4.2. podtačka 2 Aneksa I Pravilnika. Kategorija: neusklađenost.

13. Operator aerodroma nije osigurao da su lica koja primjenjuju sigurnosni pregled odvojenog prtljaga završila obuku u skladu sa tačkom 11.2.3.1. Aneksa IV Pravilnika.Kategorizacija: neusklađenost.

Kontrola tereta

14. Operator aerodroma nije osigurao navođenje prirode pošiljke na sigurnosnoj deklaraciji u skladu sa tačkom 6.3.2.6. (c) Aneksa IV Pravilnika o standardima.Kategorija:neusklađenost.

15. Operator aerodroma nije osigurao da su lica koja primjenjuju sigurnosne kontrole tereta i pošte završila obuku u skladu sa tačkom 11.2.3.2. Aneksa IV Pravilnika. Kategorizacija: neusklađenost.

16. Operator aerodroma nije osigurao da su lica koja primjenjuju sigurnosni pregled zaliha uspješno završila obuku u skladu sa tačkom 11.2.3.3. Aneksa IV Pravilnika. Kategorizacija: neusklađenost.

17. Operator aerodroma dostavio zahtjev za odobravanje sigurnosne opreme u skladu sa članom 23. Pravilnika. Kategorija: neusklađenost.

18. Operator aerodroma nije osigurao provođene obuke od strane instruktora odobrenog od strane BHDCA u skladu sa tačkom 11.5 Aneksa IV Pravilnika, što formalno predstavlja nalaz kategorije neusklađenost.

19. Operator aerodroma nije osigurao osposobljavanje u skladu sa tačkom 11.2.1.3 Pravilnika o standardima, gdje je utvrđeno da sadržaj kurseva određuje ili odobrava BHDCA, prije nego što instruktor započne bilo kakvu obuku u skladu sa ovim pravilnikom. Kategorija: neusklađenost.

20. Operator aerodroma nije dokazao postojanje plana provođenja vježbi za krizne situacije, kao ni provođenje vježbi za krizne situacije tokom 2025. godine.Takoder, Komitet za sigurnost operatora aerodroma nije utvrdio vrste i učestalost održavanja vježbi za djelovanje u kriznim situacijama shodno članu 4.tač.e) Odluke o komitetu za sigurnost aerodroma u Bosni i Hercegovini (u vezi sa tačkom 3. ovog lzvještaja), što predstavlja nalaz kategorije: neusklađenost.