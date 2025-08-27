Forto: Suluda politika iz Banje Luke se nastavlja, odbili su sporazum s Ujedinjenim Kraljevstvom zbog dnevne politike

Ministar prometa i komunikacija kazao je da su ministri iz reda srpskog naroda odbili prijedlog o uspostavljanju Odbora za olakšavanje međunarodnog i međuentitetskog cestovnog prometa.

- To sam pokrenuo i prije sastanka s predstavnicima prevoznika. Mislim da bi umjesto odlaska na više adresa, mogli ovako imati sve na jednoj adresi, a ja bih bio predsjednik tog tijela, a entitetski ministri potpredsjednici. Neki misle da je ovo dodatna birokratizacija, a ja mislim da bi mogao pomoći. Uvijek podržavam proteste, pa i ove prijevoznika, ako mislite da ćete to pomoći, ali bih razmislio da li ćemo time blokirati sami sebe, dobar dio zahtjeva je za Brisel - kazao je Forto.

Dodao je da vezano za izmjene dva pravilnika, oni su u završnoj fazi.

- Ne čudi me usklađenost Konzorcija i ministara iz reda srpskog naroda. To mora biti na e-konsultacijama, kažu da sam to izmislio, oni moraju tamo biti u skladu sa zakonom - rekao je Forto.

Oni su konkurentni uprkos brojnim problemima susreću, kazao je Forto.

- Suluda politika iz Banje Luke se nastavlja, srušen je sporazum s Ujedinjenim Kraljevstvom o uslugama u zračnom prometu. S njima bi tako mogli sarađivati kao i sa svim drugim zemljama, u sporazumu nema ništa drukčije od onog što imamo i u sporazumima i sa zemljama EU. Očito da se time htjela poslati dnevnopolitička poruka.

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