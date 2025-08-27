NiP-ovci uništili Aerodrom Sarajevo: Neosposobljeni kadrovi vrše kontrole, nisu certificirani za obavljanje sigurnosnog pregleda

Podaci Direkcije za civilnu avijaciju BiH zgrozili su javnost. Međunarodni aerodrom Sarajevo nije uskladio svoje akte i organizaciju s čak 20 odredbi domaćih i međunarodnih akata koji se odnose na sigurnost.

Na čelu Međunarodnog aerodroma se nalazi NiP-ovac Sanin Ramezić, inače adut Elmedina Konakovića, predsjednika ove stranke.

On je u decembru prošle godine imenovan na ovu poziciju, a već je uspio da ugrozi poslovanje kompanije, koje su prethodni rukovodioci godinama stvarali i dovodili na svjetski nivo.

Ovo je samo još jedan u nizu primjera katastrofalne kadrovske politike, koja bi uprkos povećanom broju letova, koje nisu nikako zasluga samog Aerodroma, sada se mogla dovesti na nivo da se ti letovi ugroze.

Inače, kontrola BHDCA je provedena nakon što je Croatia Airlines iskoristila svoje pravo da pošalje inspekciju te tako utvrdila niz sigurnosnih propusta na aerodromu.

Oni su utvrdili da Školski centar Aerodroma Sarajevo nije certificiran u skladu s važećim regulatornim propisima i standardima te da instruktori koji provode temeljna osposobljavanja i obnove znanja ne posjeduju certifikate i komptencije u skladu s važećim regulatornim propisima.

Također su kazali da certifikati koji su izdani od strane Školskog centra ne mogu smatrati valjanima jer osobe nisu prošle teorijsko i praktično osposobljavanje u skladu s propisanim regulatornim uslovima.

Interesantno je da neusklađenost s međunarodnim propisima traje od decembra prošle godine, kada je na snagu stupio novi Pravilnik kojeg se moraju pridržavaati svi svjetski aerodrom, a upravo je tada Lamezić došao na poziciju direktora.

Svi uposlenici

To bi sada moglo koštati Aerodrom Sarajevo, prevashodno zbog toga što Croatia Airlines može pokrenuti međunarodne procedure glede dozvola koje ima Aerodrom Sarajevo. Osim toga, u Školskom centru Aerodroma Sarajevo edukuju se svi uposlenici drugih aerodroma iz BiH, što bi moglo ugroziti poslovanje svih aerodroma u državi, piše Istraga.ba.

Nakon što je Croatia Airlines provela svoju kontrolu, na scenu je stupila i Direkcija za civilnu avijaciju BiH. Oni su pronašli čak 20 spornih tačaka gdje Aerodrom Sarajevo nije uskladio svoju organizaciju i pravila sa međunarodnim standardima. Evo njihovih nalaza.

1. Operator aerodroma (Međunarodni aerodrom Sarajevo) je, članom 6. Odluke o uspostavljanju komiteta za sigurnost Međunarodnog aerodroma Sarajevo, proširio obim djelovanja komiteta za sigurnost aerodroma na način koji nije u skladu sa Zakonom o zrakoplovstvu,član 103. stav (5), tačkom 8.3. Programa sigurnosti BiH i članom 3. stav (2)Odluke o Komitetu za sigurnost aerodroma u Bosni i Hercegovini (,,Službeni glasnik BiH“, broj 91/24). Operator aerodroma nije izvještavao BHDCA u roku od 7 dana od dana održavanja sastanka Komiteta shodno članu 7. Odluke i nije utvrdio vrste i učestalost održavanja vježbi za djelovanje u kriznim situacijama shodno članu 4. tač. E) Odluke. Kategorija:neusklađenost.

2. Operator aerodroma nije odobren kao regulirani agent u skladu sa tačkom 6.3.1.1 Aneksa IV Pravilnika o standardima. Kategorija: neusklađenost.

3. Operator aerodroma nije certificiran za obavljanje sigurnosnog pregleda ,kontrole pristupa, nadzora i patrole u skladu sa članom 3. Pravilnika o izdavanju certifikata za obavljanje kontrole pristupa, sigurnosnog pregleda, nadzora i patrole Kategorija: neusklađenost.

4. Operator aerodroma nije osigurao da su lica koja primjenjuju sigurnosni pregled lica koja nisu putnici i predmeta koja nose sa sobom nije završila obuku u skladu sa tačkom 11.2.3.1.Aneksa IV Pravilnika. Kategorizacija:neusklađenost.

5. Operator aerodroma ne provodi ručni pregled lica koja nisu putníci shodno tač.1.3.1.2. i 4.1.1.3.Aneksa IV Priloga III tač. 1.2. pod c). Kategorija: neusklađenost.

6. Operator aerodroma ne provodi fizički pregled obuće niti unutrašnji dio pojasa u skladu sa tačkom 1.2. Priloga 3 Aneksa IV Pravilnika, a kako je navedeno u tački 1.3.1. istog Priloga. Kategorija: neusklađenost.

7. Operator aerodroma nije osigurao primjenu sigurnosnog pregleda upotrebom ETD na način utvrđen tačkom 1.6 Priloga 3 Aneksa IV Pravilnika. Kategorija:neusklađenost.

8. Operator aerodroma nije osigurao da su lica koja primjenjuju sigurnosni pregled putnika i kabinskog prtljaga završila obuku u skladu sa tačkom 11.2.3.1.Aneksa IV Pravilnika. Kategorizacija: neusklađenost.

9. Operator aerodroma nije osigurao primjenu ETDa za sigurnosni pregled kabinskog prtljaga na način utvrđen tačkom 1.15 Priloga III Aneksa IV Pravilnika.Kategorija:neusklađenost.

10. Operator aerodroma nije osigurao primjenu ručnog pregleda kabinskog prtljaga u skladu sa tačkom 4.1.2.4 Aneksa IV Pravilnika. Kategorija: neusklađenost.

11. Operator aerodroma nije osigurao sigurnosni pregled kabinskog prtljaga u VIP salonu u skladu sa tačkom 1.18 Priloga III Aneksa IV Pravilnika. Kategorija:neusklađenost.

12.Operator aerodroma nije osigurao zaštitu putnika na način da je spriječeno miješanje pregledanih i nepregledanih putnika u skladu sa tačkom 4.2. podtačka 2 Aneksa I Pravilnika. Kategorija: neusklađenost.

13. Operator aerodroma nije osigurao da su lica koja primjenjuju sigurnosni pregled odvojenog prtljaga završila obuku u skladu sa tačkom 11.2.3.1. Aneksa IV Pravilnika.Kategorizacija: neusklađenost.

Kontrola tereta

14. Operator aerodroma nije osigurao navođenje prirode pošiljke na sigurnosnoj deklaraciji u skladu sa tačkom 6.3.2.6. (c) Aneksa IV Pravilnika o standardima.Kategorija:neusklađenost.

15. Operator aerodroma nije osigurao da su lica koja primjenjuju sigurnosne kontrole tereta i pošte završila obuku u skladu sa tačkom 11.2.3.2. Aneksa IV Pravilnika. Kategorizacija: neusklađenost.

16. Operator aerodroma nije osigurao da su lica koja primjenjuju sigurnosni pregled zaliha uspješno završila obuku u skladu sa tačkom 11.2.3.3. Aneksa IV Pravilnika. Kategorizacija: neusklađenost.

17. Operator aerodroma dostavio zahtjev za odobravanje sigurnosne opreme u skladu sa članom 23. Pravilnika. Kategorija: neusklađenost.

18. Operator aerodroma nije osigurao provođene obuke od strane instruktora odobrenog od strane BHDCA u skladu sa tačkom 11.5 Aneksa IV Pravilnika, što formalno predstavlja nalaz kategorije neusklađenost.

19. Operator aerodroma nije osigurao osposobljavanje u skladu sa tačkom 11.2.1.3 Pravilnika o standardima, gdje je utvrđeno da sadržaj kurseva određuje ili odobrava BHDCA, prije nego što instruktor započne bilo kakvu obuku u skladu sa ovim pravilnikom. Kategorija: neusklađenost.

20. Operator aerodroma nije dokazao postojanje plana provođenja vježbi za krizne situacije, kao ni provođenje vježbi za krizne situacije tokom 2025. godine.Takoder, Komitet za sigurnost operatora aerodroma nije utvrdio vrste i učestalost održavanja vježbi za djelovanje u kriznim situacijama shodno članu 4.tač.e) Odluke o komitetu za sigurnost aerodroma u Bosni i Hercegovini (u vezi sa tačkom 3. ovog lzvještaja), što predstavlja nalaz kategorije: neusklađenost.