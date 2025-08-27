Košarac: Zašto ne blokiramo EU, što je više Trojke, manje je BiH, Dodika su ponizno zvali "predsjedniče"

Podsjetimo, prijevoznici većinu odgovornosti prebacuju na Fortu, iako nije jedini nadležan za rješenje, već i sam Košarac snosi dio odgovornosti. Forto je ranije predložio formiranje radne grupe za rješavanje problema, ali taj prijedlog nije naišao na podršku.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac nakon sjednice Vijeća ministara žestoko je napao kadrove Trojke, posebno Edina Fortu, ministra prometa i komunikacija, i tom prilikom ih vrijeđao. Kritike su se odnosile na probleme prijevoznika koji već duže upozoravaju na blokadu puteva jer nemaju riješena pitanja vezana za rad u zemljama Evropske unije.

Košarac je izjavio:

– Mi smo navikli na Fortine nebuloze. Ne znam šta da kažem. Je li on aktivan ili pasivan ministar ne znam šta bih rekao, ali nije korektan. Forto ne implementira odluke Vijeća ministara. Možda on živi u nekom zaluđenom svijetu, ali jasno je da on želi izaći iz problema. Odluka koja je predviđala formiranje odbora ne bi ništa riješila. Mnogo mu je bolje umjesto da hoda ovuda po haustorima, da ode u Brisel i riješi to pitanje hrabro. On kad vidi evropskog zvaničnika on se zaledi. Zašto nema hrabrosti da kaže da nas EU vara. Oni traže naše vozače. Taj odbor je nebuloza. Zašto nema hrabrosti da uvede recipročne mjere za vozače iz EU. Zašto ne blokiramo granice EU. Bolje mu je da ode u Brisel i da ne dolazi dok ne riješi. Kakav odbor? Dođe 40 ljudi popije kafu i ode. Mi nismo krivi ništa tu. To je bila manipulacija vozačima, zato nismo podržali.

U nastavku se osvrnuo na ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića, optužujući Trojku za licemjeran odnos prema Miloradu Dodiku.

– Mi smo svjesni činjenice da postoji Trojka koja je potpuno propala u Sarajevu. SDA se vraća ovdje u Federaciji i Trojka ide u zaborav, to svi znaju. Jedina šansa Konakovića je demagogija prema RS. Pogledajte kakvo je stanje u Kantonu Sarajevo. Nemojte da pričamo o pacovima, miševima itd. On misli da dobija poene tako što napada RS. Ljudi loše žive u Federaciji. Što je više Trojke, manje je Bosne i Hercegovine. Sve što su bile naše ambicije, mi smo preko Trojke i ostvarili. Oni su vrlo ponizno Dodika zvali predsjedniče pa mu govorili "kako ste, trebali vam šta". Neka demantuju. Sad kažu da Dodik nije predsjednik. On je predsjednik.

Na kraju, Košarac je komentarisao i pitanje izbora te najavio odlučne poteze SNSD-a:

– Bošnjaci već biraju Hrvatima člana Predsjedništva, sad žele i Srbima birati. Taj film nećete gledati. Zato ćemo organizovati i jedan i drugi referendum.

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