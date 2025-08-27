U Gradačcu otvoren 52. Sajam šljive, brojni izlagači iz više država

U prisustvu brojnih gostiju i zvaničnika iz regiona i BiH, u Gradačcu je danas svečano otvoren 52. međunarodni Sajam poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajma šljive.
Sajamsku manifestaciju je otvorio premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, koji je naglasio da je Vlada TK partner ovoj manifestaciji.
- Želimo da Sajam bude uspješan i donese neke nove vrijednosti, nove ideje i nove saradnje u Bosni i Hercegovini i regionu - kazao je, između ostalog, Halilagić u obraćanju okupljenima.
Na ovogodišnjem Sajmu šljive, na 5.000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora, predstavlja se više od 150 izlagača iz Njemačke, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Turske i Bosne i Hercegovine.
Tokom trodnevne manifestacije, u organizaciji Turističke zajednica grada Gradačca i pod pokroviteljstvom Grada Gradačca, planirani su brojni podsajamski sadržaji kao što je 8. međunarodni sajam pčelarstva sa međunarodnim učešćem, Prva takmičarska izložba mliječnih pasmina, ali i niz stručnih i naučnih skupova. Tu su i zanimljivi izložbeni prostori na otvorenom agro-mehanizacije i plasteničke proizvodnje.
Sajam šljive je najstarija specijalizovana sajamska manifestacija u Bosni i Hercegovini, a ovogodišnji sajam traje do 30. augusta.
Pokrovitelji Sajma su: Vlada Federacije BIH, Vlada Tuzlanskog kantona, Vanjskotrgovinska komora BiH, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu.