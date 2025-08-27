U Gradačcu otvoren 52. Sajam šljive, brojni izlagači iz više država

U prisustvu brojnih gostiju i zvaničnika iz regiona i BiH, u Gradačcu je danas svečano otvoren 52. međunarodni Sajam poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajma šljive.

Sajamsku manifestaciju je otvorio premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, koji je naglasio da je Vlada TK partner ovoj manifestaciji.

- Želimo da Sajam bude uspješan i donese neke nove vrijednosti, nove ideje i nove saradnje u Bosni i Hercegovini i regionu - kazao je, između ostalog, Halilagić u obraćanju okupljenima.