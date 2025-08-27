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SJEDNICA U KONJICU

Izabrani zamjenici predsjednika SDP-a, generalni sekretar, poslovni i politički direktor: Ovo su imena

Za generalnog sekretara SDP-a izabran je Edis Dervišagić, donedavni gradonačelnik Gradačca

SDP BiH: Imenovano rukovodstvo stranke. Avaz

Piše: Sedin Spahic

27.8.2025

Na prvoj sjednici Glavnog odbora, koja se održava danas u Konjicu, izabrani su za zamjenika predsjednika stranke Vojina Mijatovića, Zukana Heleza i Adnana Štetu, saznaje portal "Avaza".

Za generalnog sekretara SDP-a izabran je Edis Dervišagić, donedavni gradonačelnik Gradačca.

Politički direktor SDP-a bit će federalni ministar Nerin Dizdar, a poslovni direktor će biti zastupnik u Parlamentu FBiH Elvir Karajbić, koji je obnašao ranije funkciju generalnog sekretara SDP-a.

Podsjećamo, kako je ranije objavio portal "Avaza" predsjednik Glavnog odbora je Ivan Boban.

# GLAVNI ODBOR SDP-A BIH
# ADNAN ŠTETA
# VOJIN MIJATOVIĆ
# SDP BIH
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