Bubić tvrdi da je Dodik i dalje predsjednik RS: Sud BiH mu još nije uručio odluku o prestanku mandata

Advokat Milorada Dodika Goran Bubić kaže da njegov branjenik pred Sudom Bosne i Hercegovine i dalje može biti na funkciji predsjednika Republike Srpske zbog toga što mu još nije dostavljena odluka o prestanku mandata.

Bubić tvrdi da Sud BiH još nije dostavio Dodiku pravosnažnu odluku o prestanku mandata te obrazlaže kako je tekao taj pravni postupak.

- Odluka CIK-a je zaprimljena u Službi predsjednika 11. augusta ove godine, a nije ni dostavljana punomoćniku, iako je punomoć za zastupanje dostavljena CIK-u BiH neposredno prije sjednice održane 6. augusta. Žalba od punomoćnika izjavljena je blagovremeno, u roku od 48 sati (dva dana prema pravnoj pouci). Predata je pošti sutradan, 12. augusta, preporučenom pošiljkom. Prema saznanjima, sudska odluka povodom žalbe nije uručena ni stranci neposredno - saopštio je Bubić.

On se zatim osvrnuo na konstataciju javnosti da Dodik više nije predsjednik s obzirom na to da mu je oduzet mandat, tvrdeći da to nije tačno jer je potrebno da tu odluku zaprimi i Milorad Dodik.

- S obzirom na različita tumačenja u javnosti gdje se uglavnom samo spominje pravosnažnost odluke CIK-a BiH, želimo podsjetiti da pored pravosnažnosti postoji institut izvršnosti odluke, pa tako i odluke o prestanku mandata. U skladu sa zakonskim odredbama o dostavljanju pismena, i to u svim postupcima (krivičnom, parničnom, upravnom/administrativnom), izvršnost sudske odluke ne može nastupiti prije nego što je odluka uručena stranci, u ovom slučaju punomoćniku, u skladu sa zakonskim odredbama o dostavljanju. Slijedi da u ovom slučaju odluka CIK BiH o prestanku mandata od 6. augusta do danas nije izvršna, što znači da još ne proizvodi pravne posljedice prema izreci/dispozitivu same odluke - kazao je Bubić.