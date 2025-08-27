Srđan Amidžić: Da li je prihvatljivo da Srbin bude direktor Memorijalnog centra Srebrenica?

Istakao je da dokument potpisuje njegov zamjenik Muhamed Hasanović, te naglasio da se ovlaštenja u vezi s Centralnom izbornom komisijom uvijek prepuštaju drugima jer on poštuje zakon. Amidžić je dodao da to izaziva frustracije u dijelu stanovništva Republike Srpske i da ne treba čuditi što se ljudi tamo sve manje osjećaju dijelom BiH.

Podsjetio je i na ranije kritike državnog budžeta zbog većih izdvajanja za institucije kulture, BHRT i naoružanje, te je to danas prokomentarisao riječima da "niko ne mrzi BiH kao Bećirović i Komšić".

- Da su imali imalo obzira, povećali bi stavke za institucije koji su budžetski korisnici. Ali, da u budžet stavite institucije kulture i BHRT - to je izrugivanje srpskog naroda. Vratimo se u ustavne okvire. Da li je Bećiroviću prihvatljivo da Srbin bude direktor Memorijalnog centra? Kako možete vi očekivati da mi pristanemo da postoje državne institucije kulture na čijem su čelu Bošnjaci i da pišu o historiji i hrvatskog i srpskog naroda? Ovo je uradio neko ko neće da se usvoji budžet. Ovo je uradio neko ko ne želi da BiH postoji. Ne znam kako Bećirovića i Komšića nije sramota kad ulaze u kabinete da se pozdrave sa svim onim ljudima, oni se igraju sa njihovim životima. Ljudi se bave poslom u koji se ne razumiju - rekao je Amidžić.

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