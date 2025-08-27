Demantuju Heleza: Agencija za državnu službu tvrdi da su izjave o blokadi zapošljavanja Bošnjaka neosnovane

Agencija za državnu službu (ADS) Bosne i Hercegovine danas je objavila, povodom izjava ministra obrane BiH Zukana Heleza, kako su tvrdnje o tkz. "blokadi zapošljavanja Bošnjaka" ili bilo kojeg drugog naroda u cijelosti neosnovane, neistinite i pravno neutemeljene.

Posebno skreću pozornost na navod da se „od ožujka čeka da Agencija odobri zapošljavanje“, jer Agencija nikome ne „odobrava prijam“. Napominju kako Agencija isključivo na zahtjev institucija provodi zakonom propisanu natječajnu proceduru.

Iz ADS podsjećaju kako se svako nezadovoljstvo ili sumnja u zakonitost postupka može riješiti isključivo pravnim putem, žalbom, upravnim sporom pred Sudom BiH ili obraćanjem Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH.

Ističu da su izjave Heleza o navodnom „kaznenom djelu“ i „diskriminaciji“ ozbiljne, destruktivne i neutemeljene optužbe koje se iznose bez ikakva pravnog ili činjeničnog osnova. Kao takve, one ne samo da narušavaju povjerenje javnosti u zakonit rad državne službe, nego i izravno štete ugledu Agencije za državnu službu BiH, kao i osobnom ugledu i profesionalnom dostojanstvu ravnateljice.

- Shodno, Agencija ističe kako je zapošljavanje u institucijama Bosne i Hercegovine uređeno Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12, 93/17 i 18/24), a svi javni natječaji raspisuju se sukladno članku 21. navedenog Zakona. Članak 2. stavak (1) Zakona propisuje da se zapošljavanje i razvoj profesionalne karijere državnih službenika temelji na javnom natječaju i profesionalnoj sposobnosti, dok članak 15. stavak (2) jasno navodi da državni službenik ima pravo na pošten i pravedan tretman u svim aspektima kadrovske politike, bez obzira na nacionalnost, socijalno podrijetlo, entitetsko državljanstvo, prebivalište, vjeru ili druga obilježja - navode iz ADS.

Naglašavaju da nije primjereno niti dopušteno utjecati na rad državnih institucija, a još je manje primjereno javne natječaje razvrstavati po nacionalnoj pripadnosti kandidata, jer to izlazi izvan svih zakonskih okvira.

Tvrde da se prema Pravilniku o karakteru i sadržaju javnog natječaja, načinu provođenja intervjua i obrascima za provođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16, 21/17, 28/21 i 38/23), u članku 7. navodi kako institucija najprije upućuje Agenciji pismeni zahtjev za raspisivanje natječaja, a nakon toga Agencija raspisuje natječaj i imenuje Povjerenstvo za izbor, koje je potpuno neovisno i nepristrano.

Iz ADS navode da na način utvrđen podzakonskim aktima, povjerenstvo za izbor sačinjava pet članova, dva člana dolaze iz institucije koja traži popunu radnog mjesta, a tri člana su s liste eksperata koju utvrđuje Agencija a koji imaju akademsko i profesionalno iskustvo u oblastima obuhvaćenim procesom javnog natječaja.

- U cilju podsjećanja i informiranja ističemo kako je uloga Agencije: raspisati javni natječaj, imenovati Povjerenstvo za izbor u provođenju javnog natječaja koje provodi cijeli postupak natječaja: javni i stručni ispit što podrazumijeva vrednovanje prijava kandidata te nakon provedenog stručnog dijela ispita dostavlja listu uspješnih kandidata. Za državne službenike nižeg ranga Rješenje o postavljenju donosi Agencija a nakon dostavlje liste uspješnih kandidata. Za rukovodeće državne službenike nakon provedene natječajne procedure, a sa liste uspješnih kandidata koju dostavlja Agencija konačnu odluku o prijamu donosi rukovoditelj institucije koja traži popunu radnog mjesta, a ne Agencija. Smatramo važnim istaknuti da Agencija za državnu službu BiH, kojom rukovodi ravnateljica Markić, nema ovlast samostalno odlučivati niti odlučuje o tome tko će biti zaposlen - dodaju iz ADS.

Posebno ističu da Agencija djeluje u uvjetima ozbiljnog deficita kadra - ukupno pet državnih tajnika u ovom trenutku provodi natječajnu proceduru za 74 institucije Bosne i Hercegovine, a unatoč takvim otežanim okolnostima, svi postupci se provode sukladno zakonu, nepristrano i uz strogo poštivanje rokova i procedura.

- Iznova ističemo kako će Agencija za državnu službu BiH i dalje ostati dosljedna u provedbi zakona, Ustava i načela jednakosti svih građana te apeliramo na politčke dužnosnike da svojim djelovanjem i izjavama daju doprinos jačanju povjerenja i stabilnosti, suzdržavajući se od širenja širenju neprovjerenih i neutemeljenih optužbi koje ne samo da ruše ugled rukovodstva institucija već i samih institucija Bosne i Hercegovine - saopćeno je iz ADS.