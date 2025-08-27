Stevandić pred kamerama hvalio RS: Nakon emisije priznao da je sve bila predstava

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić u gostovanju na K1 televiziji govorio je o potezima vlasti u RS-u, ističući da su odluke koje se donose organizovane i snažnije nego u Federaciji BiH.

Tokom razgovora hvalio je efikasnost i centralizovanost sistema u RS-u, naglašavajući da se, za razliku od Federacije sa deset kantona i brojnim ministrima, u entitetu odluke provode brzo i bez zastoja.

- Republika Srpska jednim klikom svaki policajac, zdravstveni radnik ili doktor dobije instrukciju. Federacija BiH, deset kantona, 160 ministara, 10 vlada, pa to ne funkcioniše nikako. Mi smo ti koji smo u mogućnosti da imamo odluke, jer smo visoko organizovani i centralizovani - rekao je Stevandić, naglašavajući da je “Republika Srpska jača, organizovanija i visoko centralizovana u odnosu na Federaciju BiH.”

Nastavio je tvrdeći da vlast u RS-u donosi prave odluke, da ima podršku međunarodnih prijatelja i da “drže konce u svojim rukama” kada je riječ o presudi Miloradu Dodiku i najavljenom referendumu.

Međutim, nakon što je razgovor završen i dok su mikrofoni još uvijek bili uključeni, Stevandić je otkrio da se radi tek o pojačanoj retorici. Kako prenosi BN TV, nije sačekao da se tehnička oprema isključi, već je priznao: “Moram malo čvrsto.”

Taj trenutak, u kojem se razotkriva da su njegovi nastupi više politička predstava nego odraz realnog stanja, ostao je zabilježen pred kamerama.