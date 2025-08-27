BH Novinari: Zbog statusa na Facebooku, policija podnijela prekršajnu prijavu protiv novinarke Džane Omerović - Zec

Upravni odbor Udruženja/udruge BH Novinari i Linija za pomoć novinarima uputilo je javni protest Policijskoj upravi u Kaknju, čiji su službenici saslušali novinarku Džanu Omerović Zec, zaposlenu na Radiju Stari Grad, te protiv nje podnijeli prekršajnu prijavu Općinskom sudu u Kaknju radi objave komentara na društvenoj mreži Facebook.

- Policijska uprava Kakanj je provela istragu i podnijela prekršajnu prijavu protiv Džane Omerović Zec na osnovu prijave Edina Bjelopoljaka, direktora Turističke zajednice ovog grada. U prijavi navode kako je Omerović Zec na svom Facebook profilu manifestaciju „Kakanjski dani“ nazvala “Kaknjski dani jada i čemera“, te citiraju dugačak spisak nerješenih problema i potreba ovog grada koje je novinaka navela, kritikujući organizatore manifestacije i trošenje javnog novca. „I šlag na tortu turistička zajednica i promocija iste. Izmišljena pozicija nehljeba koji će koristiti budžet na gluposti - napisala je Omerović Zec.

U tumačenju policijskih inspektora, komentar novinarke je “kolokvijalni govor” koji se, kako navode u prijavi, “smatra pogrdnim ili podrugljivim izrazom za nesposobnu, lijenu, neodgovornu ili beksorisnu osobu”. Oni također tvrde da je novinarka “uvrijedila i omalovažila napore uposlenih na organizaciji manifestacije Kakanjskih dana”.

Upravni odbor BH Novinara ocjenjuje neprihvatljivim i protuzakonitim pokretanje ovog prekšajanog postupka, budući da se njime ograničava sloboda izražavanja, kao i pravo kritike osoba na javnim funkcijama. Posebno je zabrinjavajuće da policijski inspektori na manupulativan način tumače sadržaj napisanog kometara, a osjećaj uvrijeđenosti direktora Turističke zajednice Kaknja predstavljaju kao uvredu i omalovažavanje svih uposlenika.

Upravni odbor BH Novinara naglašava da je prekršajni postupak pokrenut na osnovu općinske Odluke, usvojene početkom 2025. godine, čije su pojedine odredbe u suprotnosti sa članom 10. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i sloboda, te drugim međunarodnim aktima koji štite slobodu govora i mišljenja.

BH Novinari su ranije upozoravali na pokušaje kantonalnih vlasti u Sarajevu i Bihaću da donesu pravne normative suprotne načelima Ustava BiH i evropskim standardima zaštite slobode izražavanja u medijima i na društvenim mrežama. Zahvljujuću protivljenju novinarskih organizacija, medija i civilnog društva takvi su pokušaji zaustavljeni, ali očito, ideje o nesrazmjernom ograničavanju slobode izražavaja kroz angažman policije i inspektora, nisu u potpunosti napuštene. U tom kontekstu, postavlja se pitanje kakava je budućnost slobode govora i mišljenja u cijeloj državi, ukoliko primjer Kaknja počnu slijediti lokalne vlasti u blizu 150 općina i gradova u BiH?!

Upravni odbor BH Novinara javno zahtijeva od Policijske uprave Kakanj hitno povlačenje sporne prekršajne prijave protiv novinarke Džane Omerović Zec. Tim činom mogu dati institucionalni doprinos zaštiti slobode izražavanja, te otkloniti opravdanu sumnju da se policijske strukture u Kaknju zloupotrebljavaju radi direktora Turističke zajednice, koji ima i druge zakonske mehanizme zaštite ličnog ugleda, poput građanskog postupka za klevetu.

Istovremeno, BH Novinari pozivaju lokalne vlasti Kaknja da po hitnom postupku stave van snage odredbe Odluke o javnom redu i miru suprotne evropskim standrima zaštite slobode izražavanja.