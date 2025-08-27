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VISOKI PREDSTAVNIK

Službeni glasnik RS-a objavio odluku Kristijana Šmita o novim izbornim tehnologijama

Ove izmjene su objavljene pod Odlukom o realizaciјi višegodišnjeg proјekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologiјa u izborni proces

Objavljena je odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita. Facebook

E. A.

27.8.2025

U Službenom glasniku Republike Srpske (broj 71, datum 15.08.2025. godine) objavljena je odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christiana Schmidta) o izmjenama i dopunama Zakona i finansiranju institucija BiH s ciljem uvođenja novih izbornih tehnologija u izborni proces u našoj državi.

Ove izmjene su objavljene pod Odlukom o realizaciјi višegodišnjeg proјekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologiјa u izborni proces u Bosni i Hercegovini.

- Odlukom Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini donosi se zakon o izmjenama i dopunama Zakona i finansiranju institucija Bosne i Hercegovine a sve u cilju uvođenja specifilnih izbornih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini -  između ostalog piše u objavljenoj odluci.

- Кao što se može vidjeti nema ni stranog turiste, ni neizabranog stranca.. Ovo je samo jedan od primjera kako naša vlast jedno priča, a drugo radi - poručio je Ognjen Bodiroga iz opozicionog SDS-a.

Podsjetimo, da je Narodna skupština Republike Srpske u junu 2023. godine usvojila zakonske izmjene koje podrazumijevaju da se odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini više neće objavljivati u službenom glasniku.

# VISOKI PREDSTAVNIK
# KRISTIJAN ŠMIT
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