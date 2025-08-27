Službeni glasnik RS-a objavio odluku Kristijana Šmita o novim izbornim tehnologijama

U Službenom glasniku Republike Srpske (broj 71, datum 15.08.2025. godine) objavljena je odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christiana Schmidta) o izmjenama i dopunama Zakona i finansiranju institucija BiH s ciljem uvođenja novih izbornih tehnologija u izborni proces u našoj državi.

Ove izmjene su objavljene pod Odlukom o realizaciјi višegodišnjeg proјekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologiјa u izborni proces u Bosni i Hercegovini.

- Odlukom Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini donosi se zakon o izmjenama i dopunama Zakona i finansiranju institucija Bosne i Hercegovine a sve u cilju uvođenja specifilnih izbornih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini - između ostalog piše u objavljenoj odluci.