Minić: Ako buduća vlada RS nema legitimitet, imaju institucije da to utvrde

Savo Minić, kojeg je Milorad Dodik predložio za mandatara iako mu je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandat poslije pravosnažne presude Suda BiH, izjavio je danas da "jedna manjina pokušava da nametne priču o legitimitetu buduće vlade RS“.

- Ovdje je priča da li je neko za ovo što se dešava, odnosno li je za Šmita i za sve što je nametnuo ili je za priču da RS ide nekim drugim pravcem, pravnim pravcem da nam se ne desi ono što se desilo Makedoniji - rekao je Minić na konferenciji za novinare.

Ako buduća vlada ne bude imala legitimitet, kako je rekao, treba ostaviti institucijama da to utvrde.

- Evo, imate i Sud i Tužilaštvo i Ustavni sud BiH. Ako je to tako kao što vi pričate, sigurno će potvrditi na vaše tvrdnje. Ako ne bude tako, nastavićemo da radimo. Ali, vidjećete da će biti ovo drugo - odgovorio je Minić na novinarsko pitanje o legitimitetu buduće vlade RS, imajući u vidu da je Miloradu Dodiku oduzet mandat nakon pravosnažne presude Suda BiH.

Minić je danas obavio konsultacije sa socijalnim partnerima: poslodavcima, sindikatima, poljoprivrednim proizvođačima, te penzionerima.

Predsjednik Narodne Skupštine RS Nenad Stevandić očekuje da bi početkom naredne sedmice trebalo da bude održana sjednica na kojoj će se birati nova vlada RS.