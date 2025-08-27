Oglasni prostor na šinama: Cijene "brendiranja" sarajevskih tramvaja određuje banjalučka firma

Reklame na točkovima već odavno su postale najvidljiviji gradski bilbordi. Ni Sarajevo nije izuzetak, tramvaji, autobusi i trolejbusi svakodnevno nose poruke kompanija koje žele biti viđene na ulicama glavnog grada. Na prvim linijama pažnje su upravo sarajevski tramvaji, pokretni simboli grada pretvoreni u bilborde na šinama.

Široka vidljivost

Preduzeće GRAS na svojoj zvaničnoj stranici nudi mogućnost iznajmljivanja reklamnog prostora na vozilima u svojoj floti, tramvajima, autobusima i trolejbusima, kao i na različitim javnim površinama koje su u njegovom vlasništvu, poput autobuskih stanica ili tramvajskih šina.

Kao glavne prednosti ovakvog oglašavanja navodi se široka vidljivost reklame tokom dana, činjenica da vozila stalno cirkuliraju gradom, te mogućnost usmjerenog obraćanja određenoj publici kroz izbor linija i ruta.

Prostor za reklamu može se zakupiti na različitim mjestima vozila, od bočnih strana tramvaja i autobusa, preko zadnjeg dijela vozila, pa sve do vrata. Oglašivači imaju opciju da iznajme površine na jednom vozilu, cijeloj liniji ili većem broju vozila u paketu. No, ono što građani i potencijalni oglašivači ne znaju jeste da GRAS ne određuje cijene za ovaj vid promocije niti s njima razgovarate na tu temu. Sve finansijske detalje vodi agencija „Info Media Group“ iz Banje Luke, s kojom GRAS ima zaključen ugovor.

- Ne mogu ništa reći za cijene, jer imamo ugovor s Agencijom „Info Media Group“ iz Banje Luke. Mi ovdje samo brendiramo, odnosno oslikavamo vozila. Prema ugovoru, oni vode finansijski dio i formiraju cijene i vrijeme oglašavanja, a mi u tome ne učestvujemo – ističu za „Avaz“ iz GRAS-a.

Godišnji odmori

Kada je riječ o oslikavanju novih tramvaja, iz GRAS-a poručuju kako iz Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo postoji zabrana.

To znači da će se sav potencijal oglašavanja odnositi isključivo na starija vozila, dok će nova ostati bez reklama.

Agenciji „Info Media Group“ je upućen zvaničan upit o visini cijena i uvjetima zakupa, no do zaključenja ovog teksta odgovor nije stigao zbog, kako su nam kazali, perioda godišnjih odmora. Prema dostupnim informacijama, oglašavanje se može ugovarati na tri, šest i 12 mjeseci, ali detaljne cijene, konkretni paketi zakupa i eventualne pogodnosti za veći broj vozila ili duže trajanje kampanja ostaju nejasni do daljnjeg.

Efikasan način promocije

Oglašavanje na sarajevskim tramvajima nesumnjivo je atraktivno, reklame su vidljive hiljadama ljudi svakog dana i predstavljaju efikasan način promocije brendova. Međutim, činjenica da cijene i uvjete određuje agencija iz Banje Luke, a ne preduzeće koje upravlja vozilima, otvara pitanje transparentnosti i raspodjele prihoda. Dok GRAS ostaje samo „domaćin“ vozila, oglašivači i dalje čekaju precizne informacije o troškovima i pogodnostima koje ovaj vid promocije donosi.