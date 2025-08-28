U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: 23 hiljade službenika tuži državu

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: 23 hiljade službenika tuži državu.
Mirković kaže da će tužiti zbog osnovice za obračun plaća, nepoštivanja budžetskog kalendara i naknada za prevoz.
Na četvrtoj strani čitajte sve o tome kako Nikšićeva vlada daje 19,9 miliona KM borcima.
Irena Hadžiabdić, predsjednica CIK-a: Imat ćemo odluku o izborima za predsjednika RS.
Državna vlast kriva: Strane investicije pale za 300 miliona KM.
Planinski biser, ekipa "Avaza" posjetila Lukomir: Tamo gdje planina diše, a ljudi žive srcem.
Na devetoj strani čitajte o tome kako će vinogradi u Hercegovini imati vrhunsku berbu.
Stranice sarajevske hronike vam donose priču o Kasarni "Jajce" koja budi novi Stari Grad.
Sve o izraelskom pokretanju vojne operacije u Nablusu čitajte na stranicama Globusa.
Crna hornika donosi priču o tome kako je Elvir Čustović prijetio Miloradu Dodiku, spominjao rat, pa uhapšen na aerodromu u Sarajevu.
Povratak muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" na male ekrane: Čitajte o tome ko je sve žiri ovog poznatog takmičenja na stranicama Jet Seta.
Sportske strane vam donose sve o prvom meču Zmajeva na Eurobasketu 2025.
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