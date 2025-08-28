U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: 23 hiljade službenika tuži državu

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: 23 hiljade službenika tuži državu.

Mirković kaže da će tužiti zbog osnovice za obračun plaća, nepoštivanja budžetskog kalendara i naknada za prevoz.

Na četvrtoj strani čitajte sve o tome kako Nikšićeva vlada daje 19,9 miliona KM borcima.

Irena Hadžiabdić, predsjednica CIK-a: Imat ćemo odluku o izborima za predsjednika RS.

Državna vlast kriva: Strane investicije pale za 300 miliona KM.

Planinski biser, ekipa "Avaza" posjetila Lukomir: Tamo gdje planina diše, a ljudi žive srcem.

Na devetoj strani čitajte o tome kako će vinogradi u Hercegovini imati vrhunsku berbu.

Stranice sarajevske hronike vam donose priču o Kasarni "Jajce" koja budi novi Stari Grad.

Sve o izraelskom pokretanju vojne operacije u Nablusu čitajte na stranicama Globusa.

Crna hornika donosi priču o tome kako je Elvir Čustović prijetio Miloradu Dodiku, spominjao rat, pa uhapšen na aerodromu u Sarajevu.

Povratak muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" na male ekrane: Čitajte o tome ko je sve žiri ovog poznatog takmičenja na stranicama Jet Seta.

Sportske strane vam donose sve o prvom meču Zmajeva na Eurobasketu 2025.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.