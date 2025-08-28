Ubijena 43, a teže ranjena 84 civila: 30 godina od masakra na Markalama

Sunčanog podneva 28. avgusta 1995. godine kod Gradske tržnice Markale okupili su se građani da bi razmijenili hranu, konzerve, cigarete i druge potrepštine za preživljavanje.
Iz pravca Trebevića na užu gradsku jezgru oko 11 sati ispaljeno je više minobacačkih granata. Jedna od njih pala je ispred Gradske tržnice Markale i ubila 43, a teže ranila 84 civila.
Masakr kod Gradske tržnice Markale 1995. godine bio je posljednji veliki zločin agresora u opkoljenom Sarajevu, nakon kojeg je uslijedila vojna intervencija NATO-a pod nazivom „Deliberate force“. Agresorske snage bile su prisiljene na deblokadu Sarajeva i povlačenje artiljerije s položaja oko glavnog grada BiH.
Tog tragičnog dana ubijeni su: Omer Ajanović, Hidajet Alić, Salko Alić, Zeno Bašević, Husein Baktašević, Sevda Brkan-Kruščica, Vera Brutus-Đukić, Halida Cepić, Paša Crnčalo, Mejra Cocalić, Razija Čolić, Esad Čoranbegić, Dario Dlouhi, Salko Duraković, Alija Dževlan, Najla Fazlić, Rijad Garbo, Ibrahim Hajvaz, Meho Herceglija, Jasmina Hodžić, Hajrudin Hozo, Jusuf Hašimbegović, Adnan Ibrahimagić, Ilija Karanović, Mesudija Kerović, Vehid Komar, Muhamed Kukić, Mirsad Kovačević, Hašim Kurtović, Ismet Klarić, Masija Lončar, Osman Mahmutović, Senad Muratović, Goran Poturković, Blaženka Smoljan, Hamid Smajlhodžić, Hajro Šatrović, Samir Topuzović, Hamza Tunović, Ajdin Vukotić, Sabaheta Vukotić, Meho Zećo i Narima Žiga.
Komandanti Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske – Stanislav Galić i Dragomir Milošević – za teroriziranje građana Sarajeva osuđeni su na doživotnu kaznu, odnosno 29 godina zatvora. Masakr u avgustu 1995. na pijaci Markale konstatiran je u presudi Miloševiću, Karadžiću i Mladiću.
U 10 sati danas će u Vijećnici biti održan skup povodom 30. godišnjice od masakra, a u okviru programa bit će predstavljena i izložba Instituta pod nazivom "ZLOČINI NA MARKALAMA: Ubijanje i ranjavanje civila - suđenje zločincima, negiranje istine, otpor zaboravu". U 11 sati će se položiti cvijeće kod Gradske tržnice.