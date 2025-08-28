Ubijena 43, a teže ranjena 84 civila: 30 godina od masakra na Markalama

Sunčanog podneva 28. avgusta 1995. godine kod Gradske tržnice Markale okupili su se građani da bi razmijenili hranu, konzerve, cigarete i druge potrepštine za preživljavanje.

Iz pravca Trebevića na užu gradsku jezgru oko 11 sati ispaljeno je više minobacačkih granata. Jedna od njih pala je ispred Gradske tržnice Markale i ubila 43, a teže ranila 84 civila.

Masakr kod Gradske tržnice Markale 1995. godine bio je posljednji veliki zločin agresora u opkoljenom Sarajevu, nakon kojeg je uslijedila vojna intervencija NATO-a pod nazivom „Deliberate force“. Agresorske snage bile su prisiljene na deblokadu Sarajeva i povlačenje artiljerije s položaja oko glavnog grada BiH.