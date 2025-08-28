Smajić se obrušio na Heleza: Velika količina licemjerstva, on sada potvrđuje ono što dvije godine govorimo

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez konačno je nakon dvije godine protjerivanja Bošnjaka iz institucija BiH priznao da je Trojka vodila katastrofalnu kadrovsku politiku i da je Stranka za BiH bila u pravu kada je kritikovala aktuelnu vlast da su Bošnjaci kadrovski diskriminirani na nivou države. Tolika količina licemjerstva i sljepoće, kao što je izjava Heleza o diskriminaciji Bošnjaka u institucijama BiH, nije odavno viđena na bh. političkoj sceni, naveo je delegat ((SBiH) u Domu naroda Parlamenta BiH Džemal Smajić.

- Više puta sam upozoravao javnost i iznosio precizne informacije o tome kako Bošnjaci nisu dovoljno zastupljeni u Institucijama BiH. Također sam upozoravao da su mnoga rukovodeća mjesta prepustili drugima, a Helezov koalicioni partner Konaković je govorio da mu je draži nebošnjak koji nije korumprian, od korumpiranog Bošnjaka. To je logično, ali nije istina da su svi Bošnjaci korumpirani pa pošteni Konaković nema koga da probere, nego nebošnjaka - kazao je Smajić.

Kako dodaje, Helez se nije bunio na takve izjave zajedno sa Konakovićem i Fortom podržavao svoje koalicione partnere SNSD i HDZ koji sada ne dozvoljavaju da se Bošnjaci zaposle.

- On sada, kada je stanje nepopravljivo, ima naknadnu pamet i nastoji ispasti zastupnik bošnjačkih interesa. Jedini način da se popravi narušeni balans u zapošljavanju na štetu Bošnjaka jeste da Bošnjaci i svi građani u BiH 2026. godine trajno otpuste Heleza, Konakovića, Fortu i njihove trojkaške kolege - poručio je Smajić.