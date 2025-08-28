Košarac ne mari za odluke CIK-a: "SNSD ima svog predsjednika Dodika, RS ima svog predsjednika"

Centralna izborna komisija danas odlučuje o raspisivanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, nakon što je Miloradu Dodiku oduzet mandat. Tačan datum održavanja prijevremenih izbora bit će poznat nakon sjednice i od tada počinju teći svi zakonski rokovi za pripremu izbora. Tako će i onaj od 15 dana koliko ima ministar finasija BiH da potpiše Odluku o finansiranju prijeverenih izbora. Amidžić neće potpisati odluku, ali će to učiniti njegov zamjenik. Održavanje prijevremenih izbora koštat će 6,4 miliona KM. Izbori su, čini se, više nego ikada uzburkali političku situaciju u BiH, piše BHRT.

Izborni zakon jasan. Prijevremeni izbori bit će održani u roku od 90 dana od dana dana prestanka mandata predsjedniku Republike Srpske. Novac za izbore dužne su osigurati institucije, a odobrenje će na potpis najprije ministru finansija BiH, koji ne krije da ga neće potpisati.

- Nikada nisam potpisao jedan takav dokument, odnosno takav dokument uvijek je potpisivao zamjenik ministra i neko mu je dao ovlaštenje svjestan toga mi nismo spremni da postupamo suprotno onome što je definisao zakon, a zakon koji je usvojen u PSBiH za koji su glasali srpski predstavnici. Da je to usvojeno nekada u nekom prethodnom periodu u kome ja jesam obavezan da takve stvari poštujem ja bih to poštovao. Rekao sam da neću i rekao sam zašto neću, kazao je Srđan Amidžić, ministar finansija BiH (SNSD).