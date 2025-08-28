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DRŽAVNI MINISTAR

Košarac ne mari za odluke CIK-a: "SNSD ima svog predsjednika Dodika, RS ima svog predsjednika"

Građani Republike Srpske su izabrali predsjednika Republike Srpske koji se zove Milorad Dodik, rekao je

Košarac: Imamo svoj stav. Avaz

S. S.

28.8.2025

Centralna izborna komisija danas odlučuje o raspisivanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, nakon što je Miloradu Dodiku oduzet mandat. Tačan datum održavanja prijevremenih izbora bit će poznat nakon sjednice i od tada počinju teći svi zakonski rokovi za pripremu izbora. Tako će i onaj od 15 dana koliko ima ministar finasija BiH da potpiše Odluku o finansiranju prijeverenih izbora. Amidžić neće potpisati odluku, ali će to učiniti njegov zamjenik. Održavanje prijevremenih izbora koštat će 6,4 miliona KM. Izbori su, čini se, više nego ikada uzburkali političku situaciju u BiH, piše BHRT.

Izborni zakon jasan. Prijevremeni izbori bit će održani u roku od 90 dana od dana dana prestanka mandata predsjedniku Republike Srpske. Novac za izbore dužne su osigurati institucije, a odobrenje će na potpis najprije ministru finansija BiH, koji ne krije da ga neće potpisati.

- Nikada nisam potpisao jedan takav dokument, odnosno takav dokument uvijek je potpisivao zamjenik ministra i neko mu je dao ovlaštenje svjestan toga mi nismo spremni da postupamo suprotno onome što je definisao zakon, a zakon koji je usvojen u PSBiH za koji su glasali srpski predstavnici. Da je to usvojeno nekada u nekom prethodnom periodu u kome ja jesam obavezan da takve stvari poštujem ja bih to poštovao. Rekao sam da neću i rekao sam zašto neću, kazao je Srđan Amidžić, ministar finansija BiH (SNSD).

- Ministar ima 15 dana da obezbijedi sredstva svojim potpisom, ukoliko to ne uradi, prvi slijedeći dan zakon meni dozvoljava kao zamjeniku ministra da potpišem finasiranje izbora i da budem potpuno otvoren, ja ću to uraditi ukoliko ministar to ne uradi, kazao je Muhamed Hasanović, zamjenik ministra finansija BiH (SDP BiH).

Iako je jasno da Republike Srpska nema predsjednika jer je Centralna izborna komisija mandat, prema zakonskim propisima, oduzela Miloradu Dodiku nakon što je pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora, SNSD i dalje odbija to prihvatiti i ne žele iznijeti stav hoće li imati kandidata za predsjednika na prijevremenim izborima.

- SNSD ima svog predsjednika Dodika, ima Republika Srspka predsjednika Milorada Dodika, molim vas, mi imamo svoj stav a to je poštovanje izborne volje. Građani Republike Srpske su izabrali predsjednika Republike Srpske koji se zove Milorad Dodik, kazao je Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (SNSD).

Ne predloži li SNSD svog kandidata za ovo mjesto otvara vrata opoziciji. Stav dojučerašnjeg Dodikovog koalicionog partnera Elmedina Konakovića je da će kao i ranije SNSD priznati izbore i da je sadašnji stav promjenjiv. O potezu Dodika da izabere mandatara za sastav Vlade RS upoznao je međunarodne partnere.

# SNSD
# STAŠA KOŠARAC
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