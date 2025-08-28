Irena Hadžiabdić za "Avaz": Imat ćemo odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za predsjednika RS

Sjednica Centralne izborne komisije BiH na kojoj će biti donesena odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za predsjednika RS, bit će održana danas (četvrtak) u 13 sati, odlučeno je nakon jučerašnjeg Kolegija CIK-a.

Birački spisak

- Na sjednici ćemo imati odluku o raspisivanju prijevremenih izbora i podzakonski akt, kao, uostalom, sve što je bitno za taj proces - kratko nam je kazala Irena Hadžiabdić, predsjednica CIK-a BiH, koja će se javnosti obratiti nakon sjednice u 14 sati.

Tako će se na sjednici odlučivati i o Prijedlogu odluke o zaključivanju Centralnog biračkog spiska za izbor predsjednika Republike Srpske sa stanjem na dan 27. avgusta 2025. godine u 24.00 sata.

Uz to, na dnevnom redu je i prijedlog uputstava o procedurama za provođenje prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, kao i Prijedlog zaključka o usvajanju namjenske strukture troškova – budžet programa posebnih namjena – prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske.

Izbori će morati biti održani u roku od 90 dana od trenutka raspisivanja izbora, odnosno najkasnije do 28. novembra.

Pravosnažna presuda

Podsjetimo, prijevremeni izbori se raspisuju jer je Centralna izborna komisija BiH u skladu s Izbornim zakonom BiH 6. avgusta oduzela mandat Miloradu Dodiku, predsjedniku entiteta RS. Ta odluka CIK-a uslijedila je nakon što je Apelaciono odjeljenje Suda BiH potvrdilo prvostepenu presudu protiv Dodika kojom je osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane obavljanja javnih funkcija. Na tu jednoglasnu odluku CIK-a Dodik se žalio, ali je njegova žalba odbijena.

On je kaznu od godine zatvora platio 36.500 KM, no svako ko je osuđen pravosnažno na šest mjeseci ili više ostaje bez mandata.

Izbori će morati biti održani u roku od 90 dana od trenutka raspisivanja izbora, odnosno najkasnije do 28. novembra