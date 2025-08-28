Jasmin iz Maglaja spava pod vedrim nebom: "Dva mjeseca se nisam tuširao, niti oprao zube"

Jasmin Pehić iz Maglaja već dva mjeseca spava pod vedrim nebom. Kaže da se dva mjeseca nije tuširao, niti oprao zube.

Radio je u jednoj obližnjoj firmi na određeno vrijeme. Povrijedio ruku i otišao na bolovanje. Kada se vratio istekao mu ugovor, a on na cestu.

Jasmin je završio srednju Hemijsko-tehničku školu. Bio je odličan učenik, htio je i na fakultet, no nije imao mogućnosti. Miran, povučen, ne troši alkohol, droge niti je bilo kada kažnjavan.