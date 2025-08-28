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NEVJEROVATNA PRIČA

Jasmin iz Maglaja spava pod vedrim nebom: "Dva mjeseca se nisam tuširao, niti oprao zube"

Bio je odličan učenik, htio je i na fakultet, no nije imao mogućnosti

Jasmin Pehić. Screenshot / Srećko Stipović

S. S.

28.8.2025

Jasmin Pehić iz Maglaja već dva mjeseca spava pod vedrim nebom. Kaže da se dva mjeseca nije tuširao, niti oprao zube.

Radio je u jednoj obližnjoj firmi na određeno vrijeme. Povrijedio ruku i otišao na bolovanje. Kada se vratio istekao mu ugovor, a on na cestu.

Jasmin je završio srednju Hemijsko-tehničku školu. Bio je odličan učenik, htio je i na fakultet, no nije imao mogućnosti. Miran, povučen, ne troši alkohol, droge niti je bilo kada kažnjavan.

Tražio je neki socijalni stan, ali ga samo šalju iz Općine u Centar za socijalni rad, a iz Socijalnog u Općinu.

Lokalni hodža mu je rekao da uzme šator i razapne ga ispred Općine. Kada je Jasmin rekao da nema šatora onda je rekao hodža, uzmi kartona sklepaj neku kućicu i tu spavaj. Tako ćeš privući novinare i riješiti svoj problem.

Jasmin bi išao u drugi grad, državu, kontinent samo da dobije posao i sebi može platiti stanarinu. Tužna i neobična priča iz BiH da odličan učenik sa srednjom školom živi na ulici. Više pogledajte u videoreportaži Srećka Stipovića.

# MAGLAJ
# JASMIN PEHIĆ
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