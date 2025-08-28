Jasmin iz Maglaja spava pod vedrim nebom: "Dva mjeseca se nisam tuširao, niti oprao zube"

Jasmin Pehić iz Maglaja već dva mjeseca spava pod vedrim nebom. Kaže da se dva mjeseca nije tuširao, niti oprao zube.
Radio je u jednoj obližnjoj firmi na određeno vrijeme. Povrijedio ruku i otišao na bolovanje. Kada se vratio istekao mu ugovor, a on na cestu.
Jasmin je završio srednju Hemijsko-tehničku školu. Bio je odličan učenik, htio je i na fakultet, no nije imao mogućnosti. Miran, povučen, ne troši alkohol, droge niti je bilo kada kažnjavan.
Tražio je neki socijalni stan, ali ga samo šalju iz Općine u Centar za socijalni rad, a iz Socijalnog u Općinu.
Lokalni hodža mu je rekao da uzme šator i razapne ga ispred Općine. Kada je Jasmin rekao da nema šatora onda je rekao hodža, uzmi kartona sklepaj neku kućicu i tu spavaj. Tako ćeš privući novinare i riješiti svoj problem.
Jasmin bi išao u drugi grad, državu, kontinent samo da dobije posao i sebi može platiti stanarinu. Tužna i neobična priča iz BiH da odličan učenik sa srednjom školom živi na ulici. Više pogledajte u videoreportaži Srećka Stipovića.