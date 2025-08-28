Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OPASNA POLITIKA

Skandalozne izjave Dodika: "Predstojeći referendum je ozbiljno zagrijavanje za onaj o nezavisnosti"

Ja sam neplanirani događaj zato što sam uspio da sačuvam RS 30 godina

Dodik: Nemamo namjeru odustati. Dejan Rakita / Pixsell

S. S.

28.8.2025

Predsjednik SNSD-a i bivši predsjednik RS Milorad Dodik izjavio je da predstojeći referendum u tom entitetu formalno ne govori eksplicitno o nezavisnosti, ali da predstavlja „ozbiljno zagrijavanje u tom pravcu".

- RS će se pozicionirati u skladu s našim pravom na samoopredjeljenje - poručio je Dodik u razgovoru za „Politiku“.

On je naveo da RS "nema namjeru odustati od svojih planova, dodajući da pokušaji da ga politički eliminišu, kako kaže, samo dodatno jačaju njegovu poziciju i podršku među Srbima".

- Opasan sam svjedok za mnoge. Ja sam neplanirani događaj zato što sam uspio da sačuvam RS 30 godina. Zato su nervozni - rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, referendum koji je najavljen u RS predstavlja ključni korak u "pozicioniranju RS i pokazuje smjer kojim će se kretati entitetska vlast".

# SNSD
# MILORAD DODIK
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (67)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.