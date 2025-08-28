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ŠEF KLUBA PDP-A

Crnadak: Vučić poslao poruku Banjoj Luci da je Srbima mjesto u EU

Ne možemo se razvijati sa Tatarstanom i Donjeckom Republikom, kao najvažnijim spoljnotrgovinskim partnerima i međunarodnim prijateljima

Igor Crnadak: Ne može se budućnost razvijati na korupciji i poslušnosti. Dejan Rakita / PIXSELL

S. S.

28.8.2025

Šef Kluba PDP-a Igor Crnadak prokomentirao je izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je mjesto Srbije u EU kao poruku Beograda Banjoj Luci da je svim Srbima mjesto u EU.

- Samo nekoliko dana nakon što je lider SNSD-a Milorad Dodik potvrdio da Republika Srpska prekida svoj put ka Evropskoj Uniji i da se zabranjuju bilo kakve aktivnosti vezane za evropske integracije, stigao je ovaj izuzetno važan stav iz Beograda, prema kojem nema dileme da Srbija, bez obzira da li se radi o vlasti ili opoziciji, vidi svoju budućnost u Evropskoj Uniji.

I Republika Srpska svoju budućnost treba da vidi u Evropskoj Uniji, čuvajući svoj identitet i razvijajući svoje društvo, ne na korupciji i poslušnosti kao do sada, nego na slobodi i istinskoj vladavini prava. Ne možemo se razvijati sa Tatarstanom i Donjeckom Republikom, kao najvažnijim spoljnotrgovinskim partnerima i međunarodnim prijateljima.

Moramo odbaciti izolaciju, kao stanje koje odgovara svakom korumpiranom režimu, ali je najgora moguća opcija za narod i za budućnost. Ideja evropske Republike Srpske je živa, i nakon višegodišnje antizapadne i antievropske kampanje SNSD-a i njihovih medija podrška integraciji Republike Srpske u EU je oko 50%.

Institucije Republike Srpske treba da potvrde jake odnose sa bratskom Srbijom, u skladu sa Dejtonskim sporazumom, te put u EU, kao glavne spoljnopolitičke prioritete Banjaluke. Integracije u EU su najbolji izbor, ali stav da taj posao ne može da se radi bez jasne uloge i vidljivosti Srpske, u skladu sa Dejtonom, mora biti prihvaćen i u Sarajevu i u Briselu. Sa druge strane, integracije se moraju ubrzati i to odmah, jer veliki dijelovi naših političkih elita rade protiv toga.

# IGOR CRNADAK
# RS
# ALEKSANDAR VUČIĆ
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