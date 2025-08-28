Šef Kluba PDP-a Igor Crnadak prokomentirao je izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je mjesto Srbije u EU kao poruku Beograda Banjoj Luci da je svim Srbima mjesto u EU.

- Samo nekoliko dana nakon što je lider SNSD-a Milorad Dodik potvrdio da Republika Srpska prekida svoj put ka Evropskoj Uniji i da se zabranjuju bilo kakve aktivnosti vezane za evropske integracije, stigao je ovaj izuzetno važan stav iz Beograda, prema kojem nema dileme da Srbija, bez obzira da li se radi o vlasti ili opoziciji, vidi svoju budućnost u Evropskoj Uniji.

I Republika Srpska svoju budućnost treba da vidi u Evropskoj Uniji, čuvajući svoj identitet i razvijajući svoje društvo, ne na korupciji i poslušnosti kao do sada, nego na slobodi i istinskoj vladavini prava. Ne možemo se razvijati sa Tatarstanom i Donjeckom Republikom, kao najvažnijim spoljnotrgovinskim partnerima i međunarodnim prijateljima.