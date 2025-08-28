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SARAJEVO

Uposlenici "Rada" ponovo sklonili Mulićeve transparente s parkinga kod Narodnog pozorišta

Mulić je nezadovoljan odlukom da mu se ukine dozvola za korištenje parkinga sa 72 mjesta, a načelnik Centra Srđan Mandić kaže da je parking korišten nelegalno

Postavljeni transparenti. Avaz

S. S.

28.8.2025

Uposlenici KJKP "Rad" su danas ponovo uklonili plakate i transparente s parkinga kod Narodnog pozorišta u Sarajevu, koji su postavljeni u ponedjeljak.

Plakate već nekoliko puta postavlja Hajrudin Mulić, koji je ranije upravljao ovim parkingom.

Mulić je nezadovoljan odlukom da mu se ukine dozvola za korištenje parkinga sa 72 mjesta, a načelnik Centra Srđan Mandić kaže da je parking korišten nelegalno.

Općina Centar je ukinula dozvolu Mulićevoj kompaniji "Centrotrans-Transport robe", a ministar saobraćaja KS ADnan Šteta je ranije otkrio da je ugovor o koncesiji na 25 godina raskinut jer parking ne može biti predmet koncesije.

Skidanje transparenata je pratila i policija, pa je to izazvalo dodatnu pažnju građana.

# KJKP RAD
# SRĐAN MANDIĆ
# HAJRUDIN MULIĆ
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