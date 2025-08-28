Uposlenici "Rada" ponovo sklonili Mulićeve transparente s parkinga kod Narodnog pozorišta

Uposlenici KJKP "Rad" su danas ponovo uklonili plakate i transparente s parkinga kod Narodnog pozorišta u Sarajevu, koji su postavljeni u ponedjeljak.

Plakate već nekoliko puta postavlja Hajrudin Mulić, koji je ranije upravljao ovim parkingom.

Mulić je nezadovoljan odlukom da mu se ukine dozvola za korištenje parkinga sa 72 mjesta, a načelnik Centra Srđan Mandić kaže da je parking korišten nelegalno.

Općina Centar je ukinula dozvolu Mulićevoj kompaniji "Centrotrans-Transport robe", a ministar saobraćaja KS ADnan Šteta je ranije otkrio da je ugovor o koncesiji na 25 godina raskinut jer parking ne može biti predmet koncesije.

Skidanje transparenata je pratila i policija, pa je to izazvalo dodatnu pažnju građana.