Komemoracija povodom godišnjice masakra na Markalama: Svijet nije naučio na svojim greškama u BiH

Ništa nije naučeno na greškama koje je međunarodna zajednica napravila za vrijeme počinjenja zločina u BiH, istaknuto je danas u Sarajevu na komemoraciji povodom 30. godišnjice masakra na Markalama u kojem su od agresorske granate kod Gradske tržnice ubijena 43 građanina Sarajeva i ranjene 84 osobe.

Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić rekao je da su ovakve teške godišnjice obaveza da se sjećamo onih koji su svoje živote ugradili u temelje Bosne i Hercegovine i koje u vremenu koje je ispred nas moramo zaista doživljavati istinskim herojima grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine.

Procesuiranje odgovornih

- Oni su izgubili svoje nevine živote zato što je zločinac mislio da može pokoriti Sarajevo, što se ipak nikad nije desilo - poručio je Avdić.

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk rekao je da u istom trenutku kada obilježavamo godišnjicu masakra na Markalama imamo genocid u Gazi i agresiju na Ukrajinu jer svijet nije naučio na svojim greškama u BiH.

- Pozivam pravosudne institucije Bosne i Hercegovine da pitanje procesuiranja odgovornih za zločine u Sarajevu stave na dnevni red i da to ne smije biti političko pitanje jer je to pravno pitanje koje zaslužuju žrtve, njihove porodice i svi građani Bosne i Hercegovine - naveo je Uk.

Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava UNSA Muamer Džananović izjavio je da danas, u sklopu obilježavanja 30. godišnjice jednog od najmasovnijih zločina počinje iz Sarajeva, prezentiraju izložbu koja govori o kontinuitetu masovnih zločina opsade Sarajeva, gdje podjednak naglasak stavljaju na masovni zločin počinjen na Markalama u februaru 1994. kao i na ovaj koji počinjen 1995.

Predsjednica Unije civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo Senida Karović izrazila je razočarenje što za opsadu Sarajeva koja je trajala 1.425 dana i za preko 11.500 ubijenih građana - od čega 1.601 dijete - nažalost imamo samo četiri presude i to haškog tribunala za zločince po komandnoj odgovornosti.

Otvorena izložba

Nakon komemoracije otvorena je izložba Instituta pod nazivom “Zločini na Markalama: Ubijanje i ranjavanje civila - suđenje zločincima, negiranje istine, otpor zaboravu”, čiji su autori direktor Džananović, viša naučna saradnica Instituta Merisa Karović-Babić i stručni saradnik Instituta Sead Muhić.

Izložba donosi dokumente, fotografije i videozapise koji detaljno prikazuju masakre na sarajevskoj pijaci Markale tokom opsade Sarajeva.

Postavka će od 29. augusta do 15. septembra biti izložena u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine i otvorena za posjetitelje.

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