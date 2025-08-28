EU projekat podrške oporavku od poplava: Potpisani prvi ugovori s poljoprivrednim domaćinstvima

U okviru projekta "Podrška oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini", koji finansira Evropska unija s ukupno 20 miliona eura, u srijedu su u općini Kreševo potpisani prvi ugovori s poljoprivrednim domaćinstvima pogođenim poplavama u oktobru 2024. godine.

Projekat provode Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) i Međunarodna organizacija za migracije (IOM), objavili su iz Općine Kreševo.

Dio korisnika s konačne liste Javnog poziva potpisao je ugovore koje je pripremio UNDP, dok će ostali korisnici uskoro potpisati ugovore koje priprema IOM.

Korisnici su dobili različitu opremu i repromaterijal, prilagođene njihovim potrebama i štetama nastalim u poplavama, uključujući motokultivatore, motokosačice, opremu za pčelarstvo, protivgradne mreže i sisteme za navodnjavanje, koncentrate i gnojiva.