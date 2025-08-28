Obilježena godišnjica masakra na Markalama: Brojne delegacije, porodica i prijatelji položili cvijeće na mjestu stradanja

Brojne delegacije, članovi porodica i prijatelji položili su cvijeće ispred Gradske tržnice u Sarajevu, gdje su na današnji dan ubijena 43, a teško ranjena 84 civila.

Obilježavanju je prisustvovao predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić, delegacija Vlade FBiH predvođena Nerinom Dizdarom i Ramom Isakom, šef Kluba SDP-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Damir Mašić, gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, delegacija Grada Sarajeva, Općine Stari Grad, Novo Sarajevo i brojni drugi.

Podsjećamo, tog sunčanog popodneva 1995. godine građani su se okupili kako bi razmijenili hranu, konzerve, cigarete i druge potrepštine za preživljavanje.

U 11 je iz pravca Trebevića na užu gradsku jezgru ispaljeno više minobacačkih granata, a jedna je pala i na Gradsku tržnicu Markale te tako odnijela ljudske živote.