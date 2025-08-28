Prijevremeni izbori za predsjednika RS 23. novembra: Hadžiabdić i Bakalar protiv odluke

Ovi izbori će koštati 6.490.000 KM, a donesena je i odluka o zatvaranju biračkog spiska.

Jovan Kalaba je kazao da su se nakon smrti Milana Jelića mogli samo kandidirati predstavnici iz reda srpskog naroda, a da je kasnije Ustavni sud BiH odbio žalbe na tu odluku.

Ahmet Šantić je kazao da i kada bi Bošnjak ili Hrvat dobili najviše glasova, ne bi mogli biti izabrani, jer predsjednik ne može biti iz reda istog naroda kao i potpredsjednici, a mandat Durakoviću i Pranjiću nije završen.

Odluka je donesena sa pet glasova za i dva protiv. Protiv su bili predsjednica CIK-a Irena Hadžiabdić i Željko Bakalar iz razloga jer je odluci propisano da se mogu kandidirati samo predstavnici iz reda srpskog naroda te su poručili da je to uskraćivanje biračkog prava.

Centralna izborna komisija BiH donijela je odluku da se izbori za predsjednika RS održe 23. novembra.

Do ovakve odluke dolazi nakon što je Centralna izborna komisija BiH postupila po Izbornom zakonu BiH i oduzela mandat Miloradu Dodiku.

Podsjećamo, Milorad Dodik je osuđen na godinu dana zatvorske kazne i šest godina zabrane političkog djelovanja.

Zatvorsku kaznu će zamijeniti za novčanu, no za svako ko je osuđen na šest mjeseci zatvora ili više, prema Izbornom zakonu BiH ostaje bez mandata.

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13:45 Završena je sjednica CIK-a.

13:41 Suad Arnautović se javio telefon i kazao da podržava sve odluke, jer postoji i sudska praksa.

13:36 Izbori će koštati 6.490.000 KM.

13:33 Usvojeno je i uputstvo za provođenje izbora.

13:32 Donesena je i odluka o zatvaranju biračkog spiska.

13:28 Odluka je usvojena s četiri glasa za i dva protiv.

13:27 Predsjednica CIK-a Irena Hadžiabdić je kazala da se ograničava biračko pravo i rekla je da neće podržati odluku.

13:21 Vanja Bjelica Prutina je bila saglasna s mišljenjem Šantića i kazala je da u tom slučaju jedan konstitutivni narod ne bi mogao biti zastupljen.

13:13 Ahmet Šantić je kazao da će podržati ovakvu odluku iz razloga jer je oduzet mandat osobi iz reda srpskog naroda. Šantić je pojasnio da i kada bi Bošnjak ili Hrvat dobili najviše glasova ne bi mogli biti izabrani, jer predsjednik ne može biti iz reda istog naroda kao i potpredsjednici, a mandat Durakoviću i Pranjiću nije završen.

13:11 Vlado Rogić je kazao da bi tako neki kandidati sebi napravili kampanju za sljedeće izbore te da će podržati ovakvu odluku. Podsjetio je i na odluke Ustavnog suda.

13:09 Jovan Kalaba kaže da potpredsjednicima nije oduzet mandat i da bi doveli birače u zabludu.

13:07 Bakalar kaže da će glasati protiv odluke.

13:04 Bakalar je kazao da se može izabrati osoba koja ima najveći broj glasova, bez obzira na nacionalnost, no nije naglašeno šta se dešava kada neko ostane bez mandata. Pojasnio je da su 2007. godine odbijene žalbe Sud BiH od strane predstavnika bošnjačke i hrvatske nacionalnosti.

13:01 Miško Krstović, šef sektora za pravne poslove, je predstavio tačku i kazao da ovakve odluke nakon presude Ustavnog suda BiH i oduzimanja mandata su stekli uslovi za raspisivanje izbora. Oni su predložili da se izbori održe 23. novembra.

Član CIK-a Željko Bakalar je kazao da podržava ovakvu odluku, no da postoje određeni problemi.