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POLITIČKA PITANJA

Izetbegović s otpravnikom poslova Ambasade SAD Koskijem: Prevazići ustavnu, sigurnosnu i političku krizu

Razgovarano je i o projektima od strateškog značaja za Bosnu i Hercegovinu

Daniel Koski i Bakir Izetbegović. Facebook

I. H.

28.8.2025

Predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović sastao se danas s otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Danielom Koskijem.

Na sastanku su razmotrena ključna politička i sigurnosna pitanja u Bosni i Hercegovini, s posebnim naglaskom na posljedice politike bivšeg predsjednika entiteta RS Milorada Dodika i na nužnost zajedničkog djelovanja u prevazilaženju trenutne ustavne, političke i sigurnosne krize.

Predsjednik Izetbegović izrazio je zahvalnost američkoj administraciji na kontinuiranoj podršci Bosni i Hercegovini, te naglasio da je snažno partnerstvo sa SAD od ključnog značaja za sigurnost, stabilnost i dalji razvoj države.

Razgovarano je i o projektima od strateškog značaja za Bosnu i Hercegovinu, među kojima posebno mjesto zauzima izgradnja Južne plinske interkonekcije, čija je realizacija pokrenuta usvajanjem zakona u Parlamentu Federacije BiH na inicijativu Kluba SDA.

Predsjednik Izetbegović je tokom sastanka upoznao sagovornika s aktuelnim aktivnostima SDA, kao i s planovima i političkim perspektivama Stranke u narednom periodu.

# BAKIR IZETBEGOVIĆ
# DANIEL KOSKI
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