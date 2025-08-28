Izetbegović s otpravnikom poslova Ambasade SAD Koskijem: Prevazići ustavnu, sigurnosnu i političku krizu

Predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović sastao se danas s otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Danielom Koskijem.

Na sastanku su razmotrena ključna politička i sigurnosna pitanja u Bosni i Hercegovini, s posebnim naglaskom na posljedice politike bivšeg predsjednika entiteta RS Milorada Dodika i na nužnost zajedničkog djelovanja u prevazilaženju trenutne ustavne, političke i sigurnosne krize.

Predsjednik Izetbegović izrazio je zahvalnost američkoj administraciji na kontinuiranoj podršci Bosni i Hercegovini, te naglasio da je snažno partnerstvo sa SAD od ključnog značaja za sigurnost, stabilnost i dalji razvoj države.

Razgovarano je i o projektima od strateškog značaja za Bosnu i Hercegovinu, među kojima posebno mjesto zauzima izgradnja Južne plinske interkonekcije, čija je realizacija pokrenuta usvajanjem zakona u Parlamentu Federacije BiH na inicijativu Kluba SDA.

Predsjednik Izetbegović je tokom sastanka upoznao sagovornika s aktuelnim aktivnostima SDA, kao i s planovima i političkim perspektivama Stranke u narednom periodu.