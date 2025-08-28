Hadžiabdić: Ne susrećemo se sa opstrukcijama OIK-a, predizborna kampanja će trajati 15 dana

Predsjednica Centralne izborne komisije BiH Irena Hadžiabdić se obratila nakon sjednice u kojoj je donesena odluka da se prijevremeni izbori za predsjednika RS održe 23.novembra.

- Ova sredstva su bazirana na procjeni u odnosu na ranije izbore. Institucije moraju obezbijediti sredstva u roku od 15 dana. Ako nije usvojen budžet, ona se osiguravaju iz akumuliranih sredstava ili iz budžetske rezerve. Mi tek možemo krenuti s aktivnostima kada se obezbijede sredstva. Redoslijed aktivnosti ćemo objaviti nakon dobijanja sredstava i tek tada će početi teći aktivnosti na provođenju izboru - kazala je.

Inače, ona je zajedno sa Željkom Bakalarom glasala protiv ove odluke iz razloga jer je u njoj pisalo da se samo mogu kandidirati predstavnici iz reda srpskog naroda, što je izazvalo diskusiju na sjednici.

Pojasnila da stranke koje su bile na izborima 2022. godine, mogu se kandidirati bez potpisa podrške.

- Taksa će iznositi 18.000 KM za stranke, a za nezavisne kandidate 9.000 KM, a riječ je o istom odnosu kao i ranije. Predizborna kampanja će trajati 15 dana. Danas smo usvojili i odluku o zaključivanju centralnog izbornog spiska, upisano je 1.266.422 birača. Birači će moći ostvariti biračko pravo na redovnom biračkom spisku i u odsustvu. Oni koji su 2024. godine učestvovali na izborima, neće se morati prijaviti. CIK bira predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora. Svi oni koji su tu bili 2024. godine ponovo će biti imenovani, osim onih koji su vršili nepravilnosti. Za ostale članove biračkog odbora stranke mogu predložiti članove ukoliko imaju mandat u NSRS i kandidata za predsjednika RS. Pozivamo političke subjekte da ne idu s preuranjenim kampanja. Pozivam općinske izborne komisije da vrše sve obaveze - naglasila je.

Na pitanje da li očekuje odbor OIK-a, s obzirom na zaključke NSRS, ona je rekla:

- Imali smo i najavljene opstrukcije 2024. godine, pa se to nije reflektiralo na nas, a vjerujem da neće ni sada. Trenutno nemamo nikakve probleme s tim administracijama na terenu. Zaključcima NSRS se ne bavimo.

Istakla je da je mandat Dodiku prestao pravosnažnom presudom, a oni to samo deklarativno utvrđuju. Kaže da je presuda objavljena na stranici Suda BiH i javno je dostupna.

Na pitanje da li je CIK razmatrao da li Milorad Dodik može biti predsjednik SNSD-a, ona kaže da to nije njihov posao i da je za to nadležno 16 sudova.

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