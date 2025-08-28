Snimak iz zraka / Iz ruševine u hotel: Kasarna "Jajce" budi novi Stari Grad

Kompleks kasarne „Jajce“, smješten na atraktivnoj lokaciji na Vratniku, decenijama je stajao izvan upotrebe.

Odluka Vlade Federacije BiH, kojom se prostor daje na privremeno korištenje Općini Stari Grad Sarajevo, označila je ključni iskorak u njegovoj revitalizaciji. Ovo odobrenje rezultat je višegodišnjih nastojanja lokalne zajednice da zapušteni kompleks dobije novu funkciju. Mapa puta Kako je ranije za „Avaz“ kazao načelnik Irfan Čengić, kasarna „Jajce“ predstavlja nezaobilazan segment našeg zajedničkog kulturnog pamćenja. - Obnova ovog objekta značit će vraćanje jednog dijela naše historije na svjetlo dana. Istovremeno, ovaj projekt ima veliki značaj za razvoj turističkog i hotelijerskog sektora - istakao je načelnik Čengić. Shodno zaključku Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, potrebno je izraditi Studiju opravdanosti i izvodljivosti projekta upravljanja kasarnom „Jajce“. Prema zaključcima navedene studije, pristupit će se razradi detaljno svakog koraka pojedinačno.

upola koji odolijeva vremenu . E. Hadžihasić / Avaz upola koji odolijeva vremenu . E. Hadžihasić / Avaz