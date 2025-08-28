Snimak iz zraka / Iz ruševine u hotel: Kasarna "Jajce" budi novi Stari Grad

Kompleks kasarne „Jajce“, smješten na atraktivnoj lokaciji na Vratniku, decenijama je stajao izvan upotrebe.
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Ekipa „Dnevnog avaza“ obišla je i zabilježila impresivne kadrove monumentalnog kompleksa
Impozantna, ali zapuštena. E. Hadžihasić / Avaz
Kompleks kasarne „Jajce“, smješten na atraktivnoj lokaciji na Vratniku, decenijama je stajao izvan upotrebe.
Odluka Vlade Federacije BiH, kojom se prostor daje na privremeno korištenje Općini Stari Grad Sarajevo, označila je ključni iskorak u njegovoj revitalizaciji. Ovo odobrenje rezultat je višegodišnjih nastojanja lokalne zajednice da zapušteni kompleks dobije novu funkciju.
Kako je ranije za „Avaz“ kazao načelnik Irfan Čengić, kasarna „Jajce“ predstavlja nezaobilazan segment našeg zajedničkog kulturnog pamćenja.
- Obnova ovog objekta značit će vraćanje jednog dijela naše historije na svjetlo dana. Istovremeno, ovaj projekt ima veliki značaj za razvoj turističkog i hotelijerskog sektora - istakao je načelnik Čengić.
Shodno zaključku Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, potrebno je izraditi Studiju opravdanosti i izvodljivosti projekta upravljanja kasarnom „Jajce“. Prema zaključcima navedene studije, pristupit će se razradi detaljno svakog koraka pojedinačno.
upola koji odolijeva vremenu. E. Hadžihasić / Avaz
- Općinsko vijeće donijelo je mapu puta s jasno definisanim koracima, imenovanje stručne radne grupe, pribavljanje svih potrebnih mišljenja institucija za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa i usvajanje odluke o uslovima zakupa – pojasnili su iz Općine.
Kompleks neće biti predmet prodaje, već će javnim pozivom biti izabran investitor koji će objekat rekonstruisati i plaćati zakup. Posebno je važno da će Komisija za nacionalne spomenike i Federalno ministarstvo prostornog uređenja imati odlučujuću ulogu u određivanju vrsta i obima dozvoljenih građevinskih radova. Revitalizacija kasarne „Jajce“ prilika je da Stari Grad dobije novi sadržaj koji spaja naslijeđe i turizam. Uspješna realizacija projekta značit će očuvanje arhitektonskog dragulja i otvaranje vrata investicijama koje će ojačati kulturnu i ekonomsku vrijednost Sarajeva.
Ekipa „Dnevnog avaza“ obišla je i zabilježila impresivne kadrove monumentalnog kompleksa. Slike otkrivaju dramatične razmjere zapuštenosti, ali i skrivenu snagu prostora koji, obnovljen, može postati jedan od najatraktivnijih simbola turizma i kulture u srcu Sarajeva.
Značaj odluke Vlade ogleda se i u tome što je obuhvatila i kompleks „Bijela tabija“, čime se otvara prostor za integrisani razvoj kulturno-historijske cjeline Starog Grada. Upravo ovakvi projekti, koji spajaju očuvanje identiteta i kreiranje novih razvojnih mogućnosti, mogli bi ovu općinu učvrstiti kao jedno od najatraktivnijih turističkih odredišta u regionu.
Kasarna „Jajce“ je 2009. godine proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, kompleks čine slijedeći objekti: kasarna, garaža, magazini i spremišta, kupatilo i praonica, kuhinja, magacin materijalno-tehničkih sredstava i objekt prijavnice.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika propisala je hitne mjere čišćenja, statičke analize i sanacije, kako bi se spriječilo urušavanje i očuvala graditeljska cjelina.
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