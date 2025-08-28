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PODRŽALI ODLUKU CIK-A

Misija OSCE-a u BiH o prijevremenim izborima u RS: "O ustavnom poretku se ne pregovara"

U saopštenju se navodi da Misija u potpunosti podržava rad CIK-a i njegov zakonski mandat

OSCE: Podržali odluku CIK-a. Fena

M. Až.

28.8.2025

Povodom odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine od 28. augusta 2025. godine o raspisivanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, Misija OSCE-a u BiH podsjetila je da se "o očuvanju ustavnog poretka i vladavine prava ne pregovara" te da je to ključno za stabilnost i demokratiju u zemlji.

U saopštenju se navodi da Misija u potpunosti podržava rad CIK-a i njegov zakonski mandat, naglašavajući centralnu ulogu nezavisnih izbornih institucija u očuvanju demokratskih procesa.

- Poštivanje konačnih i obavezujućih odluka nadležnih pravosudnih i izbornih institucija ključno je za osiguranje institucionalne stabilnosti i javnog povjerenja", istaknuto je iz Misije, uz poruku da je osiguravanje zakonski utemeljenih izbora od vitalnog značaja za funkcionisanje institucija vlasti Republike Srpske u interesu njenih građana.

OSCE je pozvao sve relevantne aktere da omoguće mirno i uredno provođenje izbornog procesa u skladu s domaćim zakonima i međunarodnim standardima.

- Bilo kakvo djelovanje sa ciljem ometanja ili ostvarivanja nezakonitog uticaja na izborne procese u suprotnosti je sa pravnim obavezama svih javnih aktera i predstavlja značajan rizik za stabilnost države - naglašeno je u saopštenju.

Na kraju, Misija OSCE-a je ponovo potvrdila svoju posvećenost podršci BiH u očuvanju ustavnog poretka, jačanju demokratskog upravljanja, izbornog integriteta i vladavine prava.

# MISIJA OSCE U BIH
# CIK
# BIH
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