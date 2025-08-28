Dodik tvrdi da SNSD neće izaći na prijevremene izbore: Nadamo se da neće ni koalicioni partneri

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je danas u Banjoj Luci da ova politička partija neće izaći na izbore koje je raspisala Centralna izborna komisija BiH jer "poštuje zaključke Narodne skupštine Republike Srpske".

- SNSD neće izaći na izbore jer poštuje zaključke najviše zakonodavne institucije Republike Srpske - rekao je Dodik na sjednici Glavnog odbora rganizacije mladih SNSD.

Dodik vjeruje da ni koalicioni partneri SNSD-a neće izaći na izbore.

Poručio je i da odluka CIK-a o prijevremenim izborima je "posljednja podvala poltičkog Sarajeva srpskom narodu".

CIK BiH odlučio je da prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske budu održani 23. novembra.